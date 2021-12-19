تياجو ألكانتارا: لست سعيدا بمستواي مع ليفربول

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بورتو

لا يشعر تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول بالرضا عن مستواه مع الريدز.

بدأ تياجو كأساسي في 8 من آخر 8 انتصارات لليفربول في مختلف المسابقات وسجل هدفين.

وقال تياجو لموقع ناديه: "أنا من النوع الذي أرغب دائمًا في المزيد والمزيد".

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وأضاف الإسباني "أنا لست سعيدا بما يكفي بأدائي، أريد دائمًا المزيد".

وأكمل "بالتأكيد جئت إلى فريق مثل ليفربول لمحاولة الفوز بجميع المباريات ولعب جميع المباريات، وإذا كنت في التشكيلة الأساسية، فهذا أفضل بكثير".

وتابع "لقد تأقلمت بالفعل مع الفريق الموسم الماضي ولكن الآن، بالتأكيد، مع عودة الجماهير مرة أخرى وبقليل من الوضع الطبيعي في روتيننا اليومي، لذلك كان الأمر أكثر بكثير مما كان عليه خلال حياتي".

وواصل لاعب بايرن السابق "أنا سعيد للغاية بأداء الفريق، ولأننا نفوز بالمباريات".

وأتم "كل لقب نلعب عليه يمكننا تحقيقه، نحن هنا من أجل ذلك وسنحاول تحقيق الألقاب".

ليفربول تياجو ألكانتارا
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