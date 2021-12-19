رقمان قياسيان في انتظار صلاح أمام توتنام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه توتنام في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

في حالة تسجيل صلاح لهدف أمام توتنام سيعادل الرقم القياسي لأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف أمام الفريق اللندني بالدوري الإنجليزي.

روبي فاولر هو أكثر من سجل للريدز في شباك توتنام بالدوري رصيد 6 أهداف، مقابل 5 لصلاح وروبرتو فيرمينو.

لو سجل صلاح أو صنع في مباراة توتنام سينفرد بالرقم القياسي لتسجيل أو صناعة الأهداف في 16 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي.

صلاح عادل يوم الخميس الرقم الذي يملكه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بتسجيل الأهداف أو صناعتها في 15 مباراة متتالية بالمسابقة.

الهدف المنتظر من صلاح سيكون التاسع له أمام توتنام طوال مسيرته، فقد لعب ضد سبيرز 14 مرة من قبل بقمصان بازل وفيورنتينا وتشيلسي وليفربول.

فيما صنع هدف وحيد أمام توتنام.

في 226 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 147 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.