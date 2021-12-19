توخيل: لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما حدث لـ ساؤول

دافع توماس توخيل مدرب تشيلسي عن لاعبه ساؤول نيجيز بعد تعرضه لانتقادات حادة من جماهير عقب أدائه المتواضع ضد إيفرتون يوم الخميس في لقاء انتهى بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساؤول نيجيز النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"ساؤول يعلم أن دوره في تشيلسي لا يشبه ما كان عليه في أتليتكو مدريد. يعاني".

وواصل "ساؤول ليس أول لاعب يعاني في الدوري الإنجليزي ولن يكون الأخير. نحمي لاعبينا، ودوما سأفعل ذلك".

واستمر "علينا تقييم الأمر برمته. أتفهم غضب الناس من لقاء إيفرتون، لكن ردة الفعل هذه هي سبب ابتعادي عن وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف "أحمي نفسي حتى لا أتأثر بما يقال. أتمنى ألا يقرأ ساؤول ما يُكتب، يعرف كيف يتحسن وهو يؤدي ما عليه بالفعل. يعاني حاليا ولا زلنا نبحث عن أفضل نسخة منه، وهو لا يزال يحاول".

وشارك ساؤول في 12 مباراة مع تشيلسي ولم يسجل وأرسل تمريرة حاسمة واحدة.

اللاعب الإسباني البالغ عمره 27 عاما انتقل إلى تشيلسي معارا من أتليتكو حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 5 ملايين يورو.