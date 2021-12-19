برنامج خاص لدوليين الأهلي قبل السوبر الإفريقي.. ومعلول ينضم للبعثة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 11:01

كتب : حسام نور الدين

علي معلول

يخوض الأهلي مرانه الثاني في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأربعاء المقبل على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويسبق المران، محاضرة نظرية من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يشهد المران برنامجا خاصا للاعبي الفريق الدوليين، الذين انضموا للمعسكر أمس السبت بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العرب.

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حيث عقد بيتسو موسيماني جلسة مع كابيللو رانجواجا، مخطط الأحمال؛ لوضع برنامج خاص باللاعبين الدوليين.

وفي نفس الإطار، وصل علي معلول، لاعب الفريق إلى فندق الإقامة، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

الأهلي الرجاء السوبر الإفريقي علي معلول
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