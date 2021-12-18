أرتيتا: أوباميانج مسألة خاصة.. وعلى البريميرليج أن يفسر قراراته

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "اللاعبون قدموا عرضا رائعا. إنهم من يجب عليهم تنفيذ خطة اللعب ضد فريق لا نشعر بالراحة حين نلعب ضده".

وأضاف "لعبنا 3 مباريات في أسبوع، وكانت مباريات بدنية للغاية، ولذلك أنا سعيد. أعتقد أن اللاعبين فهموا المباراة بصورة جيدة للغاية وكانوا مؤثرين وفعالين خصوصا في الشوط الأول".

وعن ألكساندر لاكازيت مهاجم الفريق قال أرتيتا: "لديه موهبة كبيرة. إنه يجعل اللاعبين من حوله أفضل".

وعن تأثير جابرييل مارتينيلي أوضح "كبير للغاية. هذا ما يجب تحضير اللاعب لأجله. لا يمكنك إلقاء لاعب وهو غير جاهز. لا يزال لديه الكثير ليحسنه، وهو متواضع للغاية وشغفه الأكبر في الحياة هو كرة القدم".

أما عن بيير إيميريك أوباميانج المستبعد قال: "لم يشارك اليوم، وسنرى. هذه مسألة خاصة في الوقت الحالي ويجب أن أحترم ذلك".

أخيرا عن حالات الإصابة بفيروس كورونا اختتم "الكل بخير. نحن نتبع الإرشادات والقواعد. في الوقت الحالي يجب أن نلعب قدر الإمكان وهذا ما سنفعله. البريميرليج سيتخذ القرار الأفضل للجميع فنحن نلعب بنفس القواعد، ولكن مهما كان القرار في النهاية يجب شرحه وتفسيره".

ورفع أرسنال رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.