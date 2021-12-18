بييلسا: الإصابات لا تؤجل المباريات.. وهذا الفارق بيننا وبين أرسنال

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 22:01

كتب : FilGoal

مارسيلو بييلسا

أبدى مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد عدم رضاه عن مردود فريقه في الشوط الأول تحديدا من مباراة فريقه ضد أرسنال، والتي انتهت بفوز الجانرز 4-1 ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بييلسا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "شاهدنا شوطين مختلفين. الشوط الثاني كان يمكننا الفوز خلاله، ولكن في الشوط الأول كان يمكننا أن نخسر بالمزيد من الأهداف".

وأضاف "فقدان الكرة في نصف ملعبنا ودائرة منتصف الملعب أمور تزيد من قوة الخصم الهجومية. لزيادة الخطر الذي يمكننا صناعته يجب أن نستعيد الكرة بصورة أفضل".

أخبار متعلقة
هيرتا برلين يعرقل بوروسيا دورتموند ويقدم الهدية إلى بايرن ميونيخ لأن الإصابات العضلية لا تؤجل المباريات مثل كورونا.. أرسنال يضرب ليدز برباعية شباب برشلونة يحبطون ريمونتادا إلتشي ويكتبون الفوز الثالث لتشافي السلسلة لا تتوقف.. يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية أمام بولونيا

وأوضح "نجحوا في أخذ الكرة بعيدا عن متناولنا حين كنا نحاول بناء اللعب والهجوم ولم نتمكن من ذلك، وهذا يشرح الفارق".

وتابع "منعونا أيضا من الوصول إلى نصف ملعبهم، وباستعادتهم للكرة وبنائهم للعب شكلوا الخطورة".

وعما إذا كانت الخسارة ترجع إلى أزمة الإصابات الضارية التي يعاني منها الفريق قال بييلسا: "اعتدنا على اللعب معا ونحن نستعد بكل اللاعبين".

أما عن رأيه في مقترح تأجيل المباراة بسبب الإصابات في صفوف ليدز أوضح "لا. القواعد لا تحدد عدد الإصابات الذي يوقف مباراة. حتى إذا كان ينقصنا 10 لاعبين، بواقع واحد بسبب الإيقاف وواحد بسبب المرض والبقية للإصابة".

وأخيرا عن إصابات جاك هاريسون وستوارت دالاس ورافينيا خلال المباراة، أكد بييلسا أنها إصابات طفيفة.

مارسيلو بييلسا ليدز يونايتد أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: أوباميانج مسألة خاصة.. وعلى البريميرليج أن يفسر قراراته لأن الإصابات العضلية لا تؤجل المباريات مثل كورونا.. أرسنال يضرب ليدز برباعية انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) -(4) أرسنال تشكيل أرسنال - ثلاثي هجوم ثابت أمام ليدز.. والنني على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
غياب عبد الشافي عن الزمالك أمام المقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون ساعة | الدوري المصري
قائمة الرجاء - أحداد وثلاثي المغرب في كأس العرب يواجهون الأهلي بـ السوبر الإفريقي ساعة | الكونفدرالية
إشبيلية يتمسك بالمنافسة بفوز قاتل على أتليتكو مدريد.. ورقم سلبي لسواريز ساعة | الدوري الإسباني
تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب ساعة | كأس العرب 2021
علي معلول: كرة القدم تكون قاسية في بعض الأوقات.. بن يوسف: نشعر بالحسرة ساعة | الوطن العربي
كأس العرب - براهيمي: لعبنا مباريات صعبة ضد مصر وقطر وتونس.. وجائزة الأفضل أتت بفضل الفريق 2 ساعة | كأس العرب 2021
تقرير تونسي: عرض قطري ضخم لـ سيف الجزيري وعلي معلول 2 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة 4 انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد