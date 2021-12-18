بييلسا: الإصابات لا تؤجل المباريات.. وهذا الفارق بيننا وبين أرسنال

أبدى مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد عدم رضاه عن مردود فريقه في الشوط الأول تحديدا من مباراة فريقه ضد أرسنال، والتي انتهت بفوز الجانرز 4-1 ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بييلسا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "شاهدنا شوطين مختلفين. الشوط الثاني كان يمكننا الفوز خلاله، ولكن في الشوط الأول كان يمكننا أن نخسر بالمزيد من الأهداف".

وأضاف "فقدان الكرة في نصف ملعبنا ودائرة منتصف الملعب أمور تزيد من قوة الخصم الهجومية. لزيادة الخطر الذي يمكننا صناعته يجب أن نستعيد الكرة بصورة أفضل".

وأوضح "نجحوا في أخذ الكرة بعيدا عن متناولنا حين كنا نحاول بناء اللعب والهجوم ولم نتمكن من ذلك، وهذا يشرح الفارق".

وتابع "منعونا أيضا من الوصول إلى نصف ملعبهم، وباستعادتهم للكرة وبنائهم للعب شكلوا الخطورة".

وعما إذا كانت الخسارة ترجع إلى أزمة الإصابات الضارية التي يعاني منها الفريق قال بييلسا: "اعتدنا على اللعب معا ونحن نستعد بكل اللاعبين".

أما عن رأيه في مقترح تأجيل المباراة بسبب الإصابات في صفوف ليدز أوضح "لا. القواعد لا تحدد عدد الإصابات الذي يوقف مباراة. حتى إذا كان ينقصنا 10 لاعبين، بواقع واحد بسبب الإيقاف وواحد بسبب المرض والبقية للإصابة".

وأخيرا عن إصابات جاك هاريسون وستوارت دالاس ورافينيا خلال المباراة، أكد بييلسا أنها إصابات طفيفة.