لأن الإصابات العضلية لا تؤجل المباريات مثل كورونا.. أرسنال يضرب ليدز برباعية

حقق أرسنال انتصارا كبيرا على مضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

دخل ليدز يونايتد المباراة بـ9 لاعبين من الفريق الأول و11 شابا بسبب الغيابات.

غيابات ليدز لم تكن بسبب فيروس كورونا الذي كان سببا في تأجيل 6 مباريات حتى الآن.

وغاب عن صفوف ليدز 8 لاعبين بسبب الإصابات العضلية مع إيقاف جونيور فيربو الذي حصل على خمس بطاقات صفراء.

سيطرة أرسنال جاءت منذ الدقيقة الأولى وبعد إهدار 3 فرص للتسجيل في أول دقيقتين، سجل أرسنال عن طريق جابريل مارتينيلي في الدقيقة 16.

وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 بعد تمريرة سحرية من جرانيت تشاكا.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

شوط شهد تسديد أرسنال لـ11 تسديدة على المرمى كأكثر رقم في الشوط الأول لأي فريق في الدوري منذ موسم 2003-2004.

تحسن أداء ليدز في الشوط الثاني وهدد مرمى أرسنال في أكثر من مناسبة ليتحصل الشاب جيلهردت على ركلة جزاء بعد عرقلة بن وايت ليسجلها رافينيا بنجاح في الشباك مع الدقيقة 75.

ووقع بعد ذلك البديل سميث رو على الهدف الرابع بعد تمريرة من مارتن أوديجارد ليسجل الشاب الإنجليزي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وخسر مارسيلو بيلسا 3 مباريات على التوالي في البريميرليج مع ليدز للمرة الأولى.

فوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 32 في المركز الرابع بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 16 نقطة في المركز الـ16.