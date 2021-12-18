استعدادا لـ السوبر الإفريقي.. انضمام اللاعبين الدوليين إلى بعثة الأهلي في الدوحة

انضم لاعبو الأهلي الدوليون إلى معسكر الفريق الأول في العاصمة القطرية الدوحة عقب انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب.

وانضم إلى المعسكر كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب العام، على استقبال اللاعبين الدوليين والاطمئنان عليهم، كما حرص بيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز المعاون على الترحيب بهم فور الانضمام إلى المعسكر.

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

الأهلي يواجه الرجاء يوم الأربعاء المقبل في الدوحة بمباراة كأس السوبر الإفريقي لعام 2021.(طالع قائمة الأهلي للسوبر)

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.