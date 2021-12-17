قائمة الأهلي – عودة كهربا.. وتواجد أيمن أشرف ومتولي لمباراة كأس السوبر الإفريقي

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 13:34

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة - أيمن أشرف - بيرسي تاو

يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي بقائمة تضم 30 لاعبا.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، قائمة فريقه المسافرة إلى قطر لخوض لقاء كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي.

قائمة الأهلي شهدت تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق العائد للقائمة بعد غياب.

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وتواجد كذلك محمود متولي مدافع الفريق لأول مرة هذا الموسم بعد عودته من الإصابة، فيما يتواجد كذلك أيمن أشرف مدافع منتخب مصر والذي يعاني من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ومشاركته محل شك.

من جهة أخرى، يغيب صلاح محسن مهاجم الفريق عن قائمة المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة - بدر بانون - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - كريم فؤاد - أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد محمود - عمار حمدي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - لويس ميكيسون – وليد سليمان - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف - حسام حسن.

وسيستمر لاعبو الأهلي الدوليون في قطر بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العرب، على أن يلحق بهم باقي القائمة من مصر.

وتسافر بعثة الأهلي إلى قطر خلال ساعات من الآن.

الأهلي يواجه الرجاء يوم الأربعاء المقبل في الدوحة بمباراة كأس السوبر الإفريقي لعام 2021.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية. ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

كأس السوبر الإفريقي الأهلي الرجاء
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