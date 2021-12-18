انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) -(4) أرسنال
السبت، 18 ديسمبر 2021 - 19:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال وليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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نهاية المباراة
ق84: جووووووووول رابع لأرسنال من سميث رو بعد تمريرة من أوديجارد
ق74: هدف تقليص الفارق لليدز يونايتد عن طريق رافينيا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: جووووووووووول ثالث من ساكا
ق29: جووووووووول ثاني لأرسنال بعد تمريرة من تشاكا وتسديدة من مارتينيلي في المرمى.
ق25: كيران تيرني كاد أن يوسع النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وحارس ليدز يتألق
ق20: تسديدة من ساكا يتصدى لها ميلييه
ق15: جوووووووووووول أول لأرسنال عن طريق مارتينيلي
ق3: تمريرة من أوديجارد إلى بارتي وتسديدة يتصدى لها ميلييه
ق2: لاكازيت يهدر انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة من أوديجارد، الكرة ترتد لساكا ليسدد خارج المرمى
بداية المباراة