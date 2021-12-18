زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أستون فيلا تؤجل مباراته ضد بيرنلي

أعلن أستون فيلا تأجيل مباراته ضد بيرنلي التي كان مفترضا إقامتها اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح فيلا أن التأجيل سببه زيادة عدد لاعبيه المصابين بفيروس كورونا.

وكان فيلا يستعد لاستضافة بيرنلي في ملعب فيلا بارك لحساب الجولة 18 من الدوري.

ويحتل فيلا، الذي يضم المصري محمود تريزيجيه، المركز التاسع في ترتيب الدوري بينما بيرنلي الثامن عشر.

وبذلك ستجري مباراة واحدة فقط من الدوري الإنجليزي اليوم السبت تجمع بين ليدز يونايتد وأرسنال.

وتأجلت مباريات عديدة في الدوري الإنجليزي بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.