مران الأهلي - تأهيل أحمد عبد القادر.. وراحة لـ بانون

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 11:08

كتب : حسام نور الدين

أحمد عبد القادر الأهلي

خاض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية اليوم السبت على هامش مران الفريق في قطر وذلك بعد إصابته قبل أيام في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأربعاء في كأس السوبر الإفريقي.

وحصل بدر بانون المدافع المغربي على راحة من المران اليوم، على أن ينضم للتدريبات غدا الأحد.

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وأوضح موقع الأهلي أن حراس المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، أدوا مرانا قويا.

وأشار إلى مباراة تجريبية قوية خاضها اللاعبون خلال المران.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء في قطر على ملعب أحمد بن علي.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه.

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