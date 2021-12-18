السوبر الإفريقي - سلبية مسحة الأهلي.. ومتولي يخضع لفحوصات إضافية

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 10:59

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي

جاءت مسحة بعثة الأهلي سلبية بعد وصولها قطر تمهيدا لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء.

وتوجه المدافع محمود متولي صباح السبت لمركز أسباير الطبي للخضوع لفحوصات دقيقة وفقا لما ذكره موقع الأهلي.

وأصيب متولي في العضلة الضامة خلال لقاء طلائع الجيش الودي ويسعى الأهلي لتجهيزه لمواجهة الرجاء.

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ويلعب الأهلي ضد الرجاء في قطر على ملعب أحمد بن علي.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه.

ويجري السوبر في قطر للمرة الرابعة تواليا وفي مايو الماضي توج به الأهلي على حساب نهضة بركان المغربي.

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