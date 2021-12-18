مواعيد مباريات اليوم 18 ديسمبر 2021.. مصر ضد قطر ونهائي كأس العرب

يلعب منتخب مصر اليوم السبت ضد قطر على المركز الثالث في كأس العرب 2021 (12 ظهرا - beIN Sports 1).

وتجري المباراة النهائية بين الجزائر وتونس الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد ضيفه إلتشي (7:30 مساء - beIN Sports Premium 1).

أما في إنجلترا، فيلعب ليدز يونايتد مع أرسنال الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

مصطفى محمد مع جالاتا سراي سيلعب أمام إسطنبول باشاك شاهير الساعة السادسة مساء بالدوري التركي.

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