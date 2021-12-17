روبرتسون: صلاح أخذ إليوت تحت جناحه

تحدث أندرو روبرتسون ظهير ليفربول عن دور محمد صلاح نجم الفريق مع لاعب الوسط الشاب هارفي إليوت وكيفية اعتناء المصري بزميله الواعد.

وقال روبرتسون في حديثه عبر موقع "سيجناثون": "صلاح أخذ هارفي إليوت تحت جناحه، حيث أجرى معه عدة محادثات خاصة صغيرة".

وأضاف "إنه يفعل هذا معي أيضا، ولكن بالتأكيد هذا يعني أكثر بعض الشيء بالنسبة لهارفي مقارنة بأن يقول شيئا لي".

وتعاقد ليفربول مع إليوت في عمر 16 عاما من فولهام في صيف 2019 مقابل مليون و700 ألف يورو، ثم أعاره لصفوف بلاكبرن خلال الموسم الماضي.

ولعب إليوت هذا الموسم 4 مباريات في البريميرليج قبل أن يتعرض للإصابة خلال مواجهة ليدز في الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.