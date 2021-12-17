نائب رئيس يويفا: دوري الأمم الأوروبية 2024 سيكون بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتوسيع قاعدة المنتخبات المشاركة في دوري الأمم الأوروبية بإشراك 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية بدءا من نسخة 2024.

وأقيمت أمس قرعة دوري الأمم الأوروبية موسم 2022-2023 في نسختها الثالثة وأسفرت عن مواجهات نارية ومجموعة موت في التصنيف الأول. (طالع التفاصيل)

زبيجنيو بونيك نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم صرح لموقع Meczyki البولندي: "ستكون تلك النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية بهذا الشكل".

وأضاف "أجرينا اجتماعا مع مسؤولي كونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية)، وبدءا من 2024، ستشارك منتخبات أمريكا الجنوبية في البطولة".

وأكمل "كيف سيكون شكل البطولة؟ ما زلنا نعمل على ذلك، جدول مباريات المنتخبات غير معروف ولذلك لا يمكننا الخلط كثيرا".

وأشار بونيك إلى أن المنتخبات الستة الكبرى في أمريكا الجنوبية قد تُضاف للتصنيف الأول وهي: البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وبيرو وتشيلي وأوروجواي.

فيما تضاف منتخبات بوليفيا والإكوادور وباراجواي وفنزويلا للمستوى الثاني.

وبحسب شبكة ESPN فلم يتحدد هل ستزداد عدد المنتخبات في التصنيف الأول إلى 22 أو 20 في المستوى الثاني، أم يصبح المستوى الأول مكونا من 16 فريقا ومثلها في التصنيف الثاني.

وكان المنحدث الرسمي لليويفا قد صرّح لشبكة "رويترز" قائلا: "يويفا يعمل على عدة مشاريع مع كونميبول، منها دوري أمم مشترك، لكن القرارات لم تتُخذ بعد".

ورفض كلا الاتحادين من قبل فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين المقترحة. (طالع التفاصيل)

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن موعد مباراة "النهائي" بين إيطاليا بطل يورو 2020 والأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2021.

وستقام المباراة في الأول من يونيو 2022 على أرضية ملعب ويمبلي والتي ستعُرف بـ "Finalissima".

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي قد صرّح قائلا: "ننتظر لاستكشاف فرص جديدة معنا وننتظر المباراة النهائية في لندن 2022، أود أن أشكر رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية على اهتمامه بالمشروع والعمل الذي يقوم به في قيادة كرة القدم بالقارة".

فيما قال أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول": "هناك علاقة ممتازة بين المؤسستين، ونريد أن نذهب بعيدا بالتطور والنمو".