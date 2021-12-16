قرعة دوري الأمم الأوروبية 2022-23 – إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في مجموعة الموت

أسفرت قرعة التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية 2022-2023 عن مواجهات نارية.

وتشهد المجموعة الثالثة من التصنيف الأول مواجهات نارية أو بالأحرى ستعرف باسم مجموعة الموت، فتضم إيطاليا بطل أوروبا وإنجلترا وصيف أوروبا وألمانيا.

وتقسم المنتخبات الـ 55 على 4 تصنيفات، ويتأهل أول كل مجموعة في التصنيف الأقل للتصنيف الأعلى، فيما يهبط أخير كل مجموعة من التصنيف الأعلى للتصنيف الأقل.

ويلتقي منتخبا إسبانيا والبرتغال في دربي إيبيريا ضمن مواجهات المجموعة الثانية.

ويتواجد منتخب فرنسا حامل اللقب وبطل كأس العالم 2018 في المجموعة الأولى رفقة كرواتيا وصيف كأس العالم والدنمارك والنمسا.

وأخيرا يلتقي الجاران هولندا وبلجيكا في المجموعة الرابعة رفقة ويلز وبولندا.

التصنيف الأول

المجموعة 1: النمسا - كرواتيا - الدنمارك - فرنسا

المجموعة 2: التشيك - سويسرا - البرتغال - إسبانيا

المجموعة 3: المجر - إنجلترا - ألمانيا - إيطاليا

المجموعة 4: ويلز - بولندا - هولندا - بلجيكا

التصنيف الثاني

المجموعة 1: أرمينيا – جمهورية أيرلندا – أسكتلندا - أوكرانيا

المجموعة 2: ألبانيا – إسرائيل – روسيا - إيسلندا

المجموعة 3: الجبل الأسود – رومانيا – فنلندا – البوسنة والهرسك

المجموعة 4: سلوفينيا – صربيا – النرويج - السويد

التصنيف الثالث

المجموعة 1: تركيا - لوكسمبورج - ليتوانيا – جزر الفارو

المجموعة 2: أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو - الفائز من مباراة (قبرص × إستونيا)

المجموعة 3: سلوفاكيا - بيلاروسيا - أذربيجان - الفائز من (كازاخستان × مولودوفا)

المجموعة 4: بلغاريا - مقدونيا الشمالية - جورجيا - جبل طارق

التصنيف الرابع

المجموعة 1: لاتفيا – أندورا – الخاسر من مباراة (كازاخستان × مولودوفا) - ليشتينشتاين

المجموعة 2: سان مارينو – الخاسر من مباراة (قبرص × إستونيا) - مالطا

🏆 2022/23 Nations League draw ✅ Most exciting group is ____ 🤩#NationsLeague pic.twitter.com/BT5F3scKPM — UEFA Nations League (@EURO2024) December 16, 2021

وفاز منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى، فيما فاز منتخب فرنسا بلقب النسخة الثانية الشهر الماضي بعد الفوز على إسبانيا في النهائي.

وتبدأ مواجهات دور المجموعات في يونيو 2022 وتنتهي في سبتمبر 2022.

وتقام المرحلة النهائية لتحديد البطل بين متصدري ترتيب التصنيف الأول في يونيو 2022.