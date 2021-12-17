الرجاء ينتزع فوزا متأخرا في آخر اختبار قبل مواجهة الأهلي

حقق الرجاء فوزا متأخرا على ضيفه حسنية أكادير بهدف المدافع إلياس بن جديدة في الدقيقة 93 اليوم الجمعة في الجولة 13 من الدوري المغربي.

وبذلك عاد حامل لقب الكونفدرالية لسكة الانتصارات المحلية بعدما خسر في الجولة الماضية ضد أولمبيك آسفي.

ورفع الرجاء رصيده إلى 27 نقطة مبتعدا بخمس نقاط عن الوداد المتصدر.

وكانت المباراة هي الأخيرة للرجاء قبل مواجهة السوبر الإفريقي ضد الأهلي يوم الأربعاء.

وسيخوض الرجاء السوبر للمرة الرابعة في تاريخه.

في 1998 خسر ضد النجم الساحلي، بينما فاز في 2000 و2019.

وسيتجه الرجاء إلى قطر مستضيفة السوبر على متن طائرة خاصة في ظل إغلاق المجال الجوي في المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا.