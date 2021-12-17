ديلي ميل: تصاعد أزمة أوباميانج.. استبعاد الجابوني من تدريبات أرسنال

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال

تعرض بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال للاسبتعاد من تدريبات الفريق الأول، حيث يواصل المدرب ميكيل أرتيتا نفيه خارج خطط الفريق إلى نهاية عام 2021 على أقل تقدير.

ويواصل الموقف تصاعده بعد أن قرر أرسنال سحب شارة القيادة منه يوم الإثنين بسبب ارتكابه لمخالفة سلوكية بعد العودة متأخرا من رحلته إلى فرنسا لإحضار والدته المريضة.

ورفض أرتيتا الكشف عن طبيعة المخالفة التي ارتكبها أوباميانج -32 عاما- ولكن ذكرت التقارير أن شجارا وقع في التدريبات فأسفر عن قرار الاستبعاد.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن أوباميانج بات خارج تدريبات الفريق الأول أيضا، حيث تدرب منفردا، بينما أعلن أرتيتا في مؤتمره الصحفي أن أوباميانج لن يكون ضمن الخيارات لمواجهة ليدز يونايتد القادمة.

يعني ذلك أن الجابوني على الأرجح لن يشارك قبل نهاية العام، وتأتي كأس الأمم الإفريقية في التاسع من يناير لتأخذه بعيدا عن ملعب الإمارات، حيث سيتم الاتفاق على موعد السماح له بالانضمام إلى المنتخب، ولكنه بطبيعة الحال يريد الذهاب في أبكر وقت ممكن بالنظر للوضع الراهن.

ورغم هذا الخلاف، يلتزم أرسنال تعاقديا بمنح أوباميانج التدريبات اللازمة، حيث يواصل اللاعب استخدام منشآت النادي التدريبية بصورة طبيعية رغم تدربه منفردا.

ويزداد الحديث عن إمكانية التخلي عن أوباميانج في يناير، حيث يستعد أرسنال لمناقشة أي عروض محتملة، ولكن الصيف خيار أكثر منطقية كون اللاعب سيبتعد عن النادي بسبب أمم إفريقيا خلال يناير.

يذكر أن العقبة الأكبر تظل راتب أوباميانج الكبير الذي ناله في آخر تجديد، حيث وصل راتبه إلى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

أرسنال أوباميانج الدوري الإنجليزي أرتيتا
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