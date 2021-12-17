كونتي: صلاح حاسم للغاية.. تحسن بطريقة لا تُصدق عما كان في إيطاليا

أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام بتألق محمد صلاح نجم ليفربول قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد ليفربول لأن يحل ضيفا على الديوك اللندنية يوم الأحد المقبل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباراة، رأينا أنه يسجل أو يصنع تمريرات حاسمة".

وأضاف "إنه لاعب حاسم للغاية. خلال المباريات يكون خطرا في كل مرة يحصل فيها على الكرة".

وأكمل "لقد تحسن كثيرا، أتذكره عندما لعب في إيطاليا. الآن تحسن بطريقة لا تُصدق".

وأتم "أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وفي كل مباراة يكون حاسما للغاية".

أرقام قياسية

صلاح منذ الجولة الثالثة وحتى السابعة عشر ساهم بتسجيل أو صناعة هدف على الأقل في الدوري الإنجليزي خلال 15 مباراة متتالية معادلا رقم فاردي في 2015-2016.

في الـ 15 جولة ساهم صلاح بتسجيل 14 هدفا وصناعة 7.

ويمتلك صلاح فرصة الانفراد بالرقم القياسي إذا سجل أو صنع في المباراة المقبلة والتي ستكون أمام توتنام.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في شباك نيوكاسل يونايتد.

ومنذ بداية الموسم ساهم صلاح في 24 هدفا (سجل 15 وصنع 9) ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف قبل فترة الأعياد بعد آلان شيرار موسم 1994-95 بتسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9).