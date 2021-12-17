حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك

تحدث النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق عن أبرز ذكرياته مع الفريق عقب فسخ تعاقده بالتراضي.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي واللاعب فسخ التعاقد أمس الخميس بالتراضي بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

واختار أجايي أكثر ذكرى محببة لقلبه مع الأهلي واختار أفضل هدف وكذلك أفضل ذكرى له في الدربي أمام الزمالك.

FilGoal.com أجرى حوارا مع أجايي عن الفترة التي قضاها مع الأهلي.

أكثر ذكرى محببة لقلبه

"عندما فزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا لأنها أهم بطولة للنادي والجماهير".

وحقق أجايي لقبين لدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي موسمي 2019-2020 ضد الزمالك و2020-2021 ضد كايرز تشيفز.

الهدف الأقرب لقلبه

"أحب كل الأهداف التي سجلتها بقميص الأهلي في جميع المسابقات".

"والهدف الأقرب لقلبي هو هدفي في مرمى النجم الساحلي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

هدف أجايي أمام جوهرة الساحل وضع للأهلي قدما في ربع نهائي دوري الأبطال قبل التعادل مع الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من نسخة 2019-2020.

أفضل ذكرى في الدربي أمام الزمالك

"ثنائية مباراة سوبر الدوري المصري 2019 أمام الزمالك والذي فزنا به 3-2".

أجايي شارك في كأس السوبر المصري 3 مرات وجميعها أمام الزمالك، فاز في 1 بنتيجة 3-2.

وخسر مرتين وكلاهما كان بركلات الترجيح.

إجمالا لعب أجايي أمام 11 مباراة سجل 4 وصنع 1، وفاز في 6 وخسر 2 وتعادل في 3.

ارتداء قميص الزمالك

"كرة القدم تتعلق بالمفاجآت، لا نستطيع أن نقول ما هو ممكن أو غير ممكن، والله يختار لنا الأفضل".

ما حدث مع موسيماني بعد قائمة الانتظار

"لدي علاقة جيدة جدا مع موسيماني رغم وضعي في قائمة الانتظار".

"كنا نتحدث يوميا ودعمني كثيرا، نعرف أن كرة القدم تتسم بالحركية، واعتقد أنه كان الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جديدة".

ولعب أجايي تحت قيادة موسيماني في 26 مباراة سجل 3 وصنع 3، إلا أنه غاب عن أغلب الفترات بسبب الإصابة.

التفاوض مع أمير توفيق على فسخ التعاقد

"كان لدينا تفاهم جيد جدا واحترافي وكان داعما لي منذ البداية".

"كل شيء في إنهاء التعاقد تم بالتراضي".

عدم الحصول على فرصة لإثبات ذاته في الفترة الأخيرة

"لا شيء عادل في الحياة يا صديقي".

أفضل مدرب في الأهلي

"كل المدربين الذين تدربت معهم هم الأفضل".

الجناح النيجيري البالغ 25 عاما انضم من الصفاقسي التونسي في 2016 بعد الفوز ببرونزية أولمبياد ريو.

بقميص الأهلي خاض 161 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 30.

وسجل أجايي 30 هدفا في الدوري المصري محتلا المركز السادس عشر في ترتيب الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.

وهو رابع هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 6 أهداف بعد كل من أمادو فلافيو ووليد أزارو وعلي معلول.

ومنذ ذلك الحين حقق الجناح النيجيري 11 لقبا.