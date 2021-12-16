الأهلي يفسخ تعاقد جونيور أجايي بالتراضي

أعلن الأهلي فسخ تعاقد النيجيري جونيور أجايي بالتراضي.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي فسخ التعاقد مع أجايي بالتراضي.

وأنهى أمير توفيق كافة الأمور المالية والإدارية، بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع الكرة.

وقال اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام": "بامتنان عميق لله سبحانه وتعالى، أعلن انتهاء عقدي مع النادي الأهلي".

وأضاف "للإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمشجعين، لقد كنتم جميعا. داعمين لي".

وأتم "شكرا لكم على تضامنكم معي خلال تلك السنوات، أنتم يا رفاق الأفضل ما في اللعبة، لأحبكم جميعا".

الجناح النيجيري البالغ 25 عاما انضم من الصفاقسي التونسي في 2016 بعد الفوز ببرونزية أولمبياد ريو.

بقميص الأهلي خاض 161 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 30.

وسجل أجايي 30 هدفا في الدوري المصري محتلا المركز السادس عشر في ترتيب الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.

وهو رابع هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 6 أهداف بعد كل من أمادو فلافيو ووليد أزارو وعلي معلول.

ومنذ ذلك الحين حقق الجناح النيجيري 11 لقبا.