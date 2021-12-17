الدرجة الثانية - نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 11

تتواصل إثارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية، إذ يستمر زد في الصدارة بعد جولة شهدت 7 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 11 من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

طالع أبرز ما حدث في مباريات اليوم من هنا

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة) 🇪🇬 pic.twitter.com/PJGCZZdm8Q — FilGoal (@FilGoal) December 17, 2021

فيما جاء الترتيب كالآتي: