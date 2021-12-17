الدرجة الثانية - نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 11

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 18:15

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

تتواصل إثارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية، إذ يستمر زد في الصدارة بعد جولة شهدت 7 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 11 من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

طالع أبرز ما حدث في مباريات اليوم من هنا

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وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

فيما جاء الترتيب كالآتي:

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