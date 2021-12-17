الدرجة الثانية - نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 11
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 18:15
كتب : رضا السنباطي
تتواصل إثارة مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية، إذ يستمر زد في الصدارة بعد جولة شهدت 7 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة.
وأقيمت اليوم مباريات الجولة 11 من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.
طالع أبرز ما حدث في مباريات اليوم من هنا
وجاءت نتائج الجولة كالآتي:
🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة) 🇪🇬 pic.twitter.com/PJGCZZdm8Q— FilGoal (@FilGoal) December 17, 2021
فيما جاء الترتيب كالآتي:
🔴 ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة) pic.twitter.com/X3nRLhkTfu— FilGoal (@FilGoal) December 17, 2021