الدرجة الثانية – 7 تعادلات في مجموعة القاهرة.. وصبري يحصد النقطة الأولى

انتهت مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة 11 لمجموعة القاهرة في الدرجة الثانية، حيث لم تتغير المراكز بعد 7 تعادلات وانتصار وحيد.

هذا الفوز كان من نصيب النصر على حساب بنها بهدف أحمد كالوشا من ركلة جزاء ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة.

وحصد محمد صبري مدرب بلبيس الجديد أول نقطة مع فريقه بعد التعادل مع القناة بهدف لكل فريق، حيث سجل علاء البدري ركلة جزاء للقناة وتعادل أحمد عيد لبلبيس، ليرتفع رصيد بلبيس إلى 9 نقاط ورصيد القناة إلى 16 نقطة.

وتعادل المصرية للاتصالات مع الترسانة بهدف لكل فريق، حيث تقدم هشام رأفت للاتصالات وتعادل محمد سمارة للترسانة ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 14 نقطة ورصيد الترسانة إلى 15 نقطة.

وتعادل الإنتاج الحربي مع بورفؤاد سلبيا في المباراة الأولى لمدرب الإنتاج الحربي عبد الناصر محمد، بينما تعادل المريخ مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق، وسجل أسامة لبة وأحمد عبد الرازق هدفي المريخ فيما سجل علي حسين هدفي دجلة.

وتعادل زد مع بتروجت سلبيا ليحافظ على صدارته برصيد 25 نقطة، بينما تعادل الداخلية مع منتخب السويس سلبيا.

وتعادل بورتو مع السكة الحديد بهدفين لكل فريق، حيث سجل باسم عادل وكريم لالا هدفي بورتو، بينما سجل سايكو هدفي السكة الحديد وأهدر ركلة جزاء.