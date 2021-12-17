مؤتمر كلوب عن – حالة الثلاثي المصاب بكورونا.. توقف الدوري وصلاح الاستثنائي

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 16:16

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن حالة الثلاثي المصاب بفيروس كورونا فيرجيل فان دايك وفابينيو وكورتس جونز مستقرة.

وغاب الثلاثي عن مواجهة نيوكاسل أمس الخميس والتي انتهت بفوز ليفربول في أنفيلد بثلاثة أهداف لهدف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "هم في مرحلة التعافي ولا يوجد أي شخص آخر عينته جاءت إيجابية ولكنهم لا يتدربون معنا الآن".

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وعن لقاء توتنام الأحد المقبل في ظل تأجيل مباراتين للأخير بسبب كثرة الإصابات بكورونا في صفوفه قال المدرب الألماني: "لا يوجد لدينا أي معلومات عن توتنام وإن كانوا تدربوا اليوم أم لا".

وأردف "لا نعتقد أننا يجب ألا نلعب يوم الأحد، نود اللعب".

وأكمل "لدينا مباريات لنلعبها واللعب يومي الخميس والأحد أمر صعب، ليس لدينا معلومات عن توتنام ولا أعرف إن كنا سنخوض المباراة أو متى ستكون هناك مساحة لتلك المباريات؟".

وأردف "لا أعرف ما أتوقع من توتنام، في المحاضرة التحليلية لهم استخدمنا مباريات قديمة ولا نعرف ماذا سنفعل عدا ذلك، ليس لدينا أي معلومات".

وعن إمكانية توقف الدوري قال: "أنا لست ضد توقف الدوري، أنا فقط لا أرى فائدة بنسبة 100% من توقفه مقارنة باستمراره، التوقف الآن يعني التوقف لأسبوع أو اثنين وهذا يعني خمس أو ست مباريات، فمتى سنلعبهم؟".

أما عن ديوجو جوتا فقال: "كان يجب أن يسجل في مباراة أستون فيلا كذلك، ديوجو لاعب رائع واستثنائي وصلاح استثنائي كذلك وأيضا ساديو ماني ولكنه غير محظوظ مؤخرا".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

أما توتنام فيأتي سابعا بـ25 نقطة بعد خوض 14 مباراة مقابل 17 لليفربول.

كلوب ليفربول صلاح توتنام
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