الاشتباه في إصابة جوارديولا بفيروس كورونا

ألغى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا عقده اليوم الجمعة للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن جوارديولا سيقوم بإعادة الاختبار بعد ظهور نتيجة العينة الأولى غير حاسمة.

وحال تأكد إصابته فسيغيب المدرب الإسباني عن رحلة فريقه لملعب سانت جيمس بارك لملاقاة نيوكاسل الأحد المقبل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وحتى الآن من المتوقع إقامة المباراة بشكل طبيعي في ظل عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريقين يستدعي تأجيلها.

يذكر أن هناك أربع مباريات تم إلغائها في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي كورونا في صفوف مختلف الفرق.

والمباريات التي تم إلغائها هي:

ساوثامبتون × برينتفورد – يوم السبت

واتفورد × كريستال بالاس – يوم السبت

وست هام يونايتد × نورويتش سيتي – يوم السبت

إيفرتون × ليستر سيتي – يوم الأحد