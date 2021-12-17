وائل جمعة يزامل نجوم العالم في ودية على هامش كأس العرب

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 13:39

كتب : محمد الجزار

وائل جمعة منتخب مصر

يشارك وائل جمعة أسطورة منتخب مصر ومدير المنتخب المصري الحالي في مباراة ودية على هامش بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

ويلتقي نجوم وأساطير الكرة العربية مع نجوم الكرة العالمية في مباراة ودية مساء اليوم الجمعة، على هامش بطولة كأس العرب.

المباراة ستشهد مشاركة وائل جمعة مدير منتخب مصر كممثل وحيد عن الكرة المصرية في اللقاء.

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وسيكون تشكيل نجوم الكرة العربية كالتالي:

علي الحبسي (عمان)

عماد الحوسني (عمان)

فهد الكبيسي (قطر)

سامي الجابر (السعودية)

نواف التمياط (السعودية)

وائل جمعة (مصر)

حسين خرجة (المغرب)

رابح ماجر (الجزائر)

رفيق صايفي (الجزائر)

رفيق حليش (الجزائر)

مهدي فيكيا (إيران)

يونس محمود (العراق)

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني (رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم)

محمد سعدون الكواري (إعلامي قطري)

جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم)

ويقود الفريق الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب للمحليين.

في الجهة الأخرى، سيكون تشكيل نجوم العالم كالتالي:

خوان بابلو أنخيل (كولومبيا)

كافو (البرازيل)

تيم كاهيل (أستراليا)

مارسيل ديساييه (فرنسا)

يوري دجوركاييف (فرنسا)

لويس هيرنانديز (المكسيك)

كريستيان كاريمبو (فرنسا)

خافير ماسكيرانو (الأرجنتين)

لوثار ماتيوس (ألمانيا)

نونو جوميش (البرتغال)

أندريا بيرلو (إيطاليا)

يايا توريه (كوت ديفوار)

جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم)

أمادو سامورا (فيفا)

باسكال زوبيربوهلير (فيفا)

وتقام المباراة على استاد الثمامة الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

كأس العرب منتخب مصر وائل جمعة
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