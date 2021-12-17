وزارة الرياضة الكاميرونية: أعداد الإصابات في إنجلترا أكثر مما لدينا.. أمم إفريقيا ستقام في موعدها

قال إيزيكال بواثي مدير الإعلام والتواصل بوزارة الرياضة الكاميرونية إن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 ستقام في موعدها المحدد سلفا في بلاده في التاسع من شهر يناير المقبل.

وتحدث مدير الإعلام والتواصل بوزارة الرياضة الكاميرونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "كل ما يمكن أن أقوله إن الكاميرون على أتم الاستعداد لاستضافة كأس أمم إفريقيا أكثر من أي وقت مضى".

وواصل "البطولة ستُلعب في الكاميرون بداية من 9 يناير والافتتاح سيكون في ملعب أوليمبي والشك للجنة التفتيش كان متعلق بالطرق المؤدية له وليس الملعب نفسه، وبالنسبة للبروتوكول الصحفي فأقل من 50% من الجمهور سيكون حاضرا من السعة الرسمية للملاعب".

وأردف "كنا نريد حضور سعة كاملة لكن جائحة كورونا السبب في انخفاض النسبة، ربما تتغير خلال الأيام المقبلة لكن أستطيع تأكيد حضور 50% من سعة الملاعب على الأقل".

وعن احتمالية تأجيل أو إلغاء البطولة قال: "لا نعطي أذننا للشائعات ربما يكون هناك من يحرض على عدم إقامة البطولة ولكن من يستمع إلى هذا؟ هذا هو المهم بالنسبة لنا ونحن نركز على استعدادنا لاستضافة البطولة".

وأضاف "نرى في أوروبا المباريات تلعب بانتظام مع اتخاذ التدابير الاحترازية ونسير في الاتجاه الذي يسير فيه العالم ووضعنا الصحي في الكاميرون جيد".

وشدد "الكاميرون هي واحدة من البلدان الإفريقية التي يوجد فيها عدد قليل من الإصابات ومن الوفيات جراء فيروس كورونا وهذا مثبت بأرقام منظمة الصحة العالمية ونحن على تواصل معها لتنظيم البطولة ولا يوجد قلق بهذا الشأن".

وأكمل "نحن كذلك على تواصل دائم مع كاف ونعطيه الأرقام المثبتة ونطمئنه أن الوضع الصحي جيد لدينا، في المقابل إنجلترا هي أكبر بؤرة تفشي في كورونا وإعلانات يومية بعدد المصابين بكورونا".

وواصل "أول أمس سجلوا أعلى رقم من المصابين منذ بداية الجائحة ومع ذلك المباريات تُجرى بشكل طبيعي ولا مقارنة إطلاقا لما يحدث في أوروبا وتحديدا إنجلترا".

وشدد "كل من يدخل للكاميرون يجري اختبار PCR لا أحد يمر من المطار إن كان حاملا للفيروس".

وفي رأيه عن المرشحين الأبرز للتأهل للمربع الذهبي في البطولة قال مدير الإعلام والتواصل بوزارة الرياضة الكاميرونية: "الكاميرون المرشح الأول بالتأكيد لأننا نخوض البطولة على أرضنا وأدائنا مؤخرا كان جيدا، والجزائر فريق رائع جدا وكذلك السنغال التي تضم ساديو ماني، ولدينا منتخب مصر تلك المنتخبات هي الأقرب للتأهل للمربع الذهبي".