الرجاء: هذا سبب طلبنا تأجيل لقاء السوبر ضد الأهلي.. وقيدنا الصفقات الجديدة

كشف عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم الرجاء السبب الذي دفع ناديه في وقت سابق للاعتراض على موعد لقاء السوبر الإفريقي ضد الأهلي والمحدد من قبل كاف في الـ22 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرجاء عبر قناة "المحور" اليوم الجمعة: "لم يكن اعتراض أكثر منه طلب تأجيل إلى تاريخ اللاحق بعد نهاية كأس أمم إفريقيا".

وواصل "فلا يعقل أن المباراة النهائية مثل السوبر تقام في موعد ارتجالي مثل هذا، نرى في أوروبا التواريخ معلنة مسبقا خاصة المتعلقة بالمباريات النهائية فكان يجب على كاف إعطاء الأهلي والرجاء موعد للتحضير للبطولة خاصة مع تفشي فيروس كورونا".

وأردف "وعن استعدادات الفريق للمباراة قال: " استعداداتنا طبيعية يسودها التفاؤل نواجه اليوم حسنية أغادير ويوم السبت نسافر إلى قطر".

أما عن قيد الصفقات الجديدة قال: "حصلنا على مهلة للعاشر من شهر ديسمبر الجاري لقيد الصفقات الجديدة ولدينا ثلاثة لاعبين هم حميد أحداد وجمال حركاس ومصطفى كوياتي هؤلاء مسجلين بالدوري المغربي والآن سيتم إضافتهم بالقائمة الإفريقية".

وبسؤاله عن المدرب الجديد للفريق مارك فيلموتس قال: "المدرب الجديد استغل فترة التوقف بسبب كأس العرب".

وأتم حديثه عن المباراة قائلا: "علاقتنا طيبة بالأهلي ونقدر النادي كثيرا ونحترمه لكننا لا نهابه الأهلي غني عن التعريف ولكننا الرجاء ولدينا تاريخ كذلك وسنفعل ما لدينا لنكون عند حسن ظن جماهيرنا".

وتقام المباراة في ملعب أحمد بن علي المونديالي الأربعاء المقبل في قطر.