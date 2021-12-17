الرجاء: هذا سبب طلبنا تأجيل لقاء السوبر ضد الأهلي.. وقيدنا الصفقات الجديدة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

كشف عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم الرجاء السبب الذي دفع ناديه في وقت سابق للاعتراض على موعد لقاء السوبر الإفريقي ضد الأهلي والمحدد من قبل كاف في الـ22 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرجاء عبر قناة "المحور" اليوم الجمعة: "لم يكن اعتراض أكثر منه طلب تأجيل إلى تاريخ اللاحق بعد نهاية كأس أمم إفريقيا".

وواصل "فلا يعقل أن المباراة النهائية مثل السوبر تقام في موعد ارتجالي مثل هذا، نرى في أوروبا التواريخ معلنة مسبقا خاصة المتعلقة بالمباريات النهائية فكان يجب على كاف إعطاء الأهلي والرجاء موعد للتحضير للبطولة خاصة مع تفشي فيروس كورونا".

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وأردف "وعن استعدادات الفريق للمباراة قال: " استعداداتنا طبيعية يسودها التفاؤل نواجه اليوم حسنية أغادير ويوم السبت نسافر إلى قطر".

أما عن قيد الصفقات الجديدة قال: "حصلنا على مهلة للعاشر من شهر ديسمبر الجاري لقيد الصفقات الجديدة ولدينا ثلاثة لاعبين هم حميد أحداد وجمال حركاس ومصطفى كوياتي هؤلاء مسجلين بالدوري المغربي والآن سيتم إضافتهم بالقائمة الإفريقية".

وبسؤاله عن المدرب الجديد للفريق مارك فيلموتس قال: "المدرب الجديد استغل فترة التوقف بسبب كأس العرب".

وأتم حديثه عن المباراة قائلا: "علاقتنا طيبة بالأهلي ونقدر النادي كثيرا ونحترمه لكننا لا نهابه الأهلي غني عن التعريف ولكننا الرجاء ولدينا تاريخ كذلك وسنفعل ما لدينا لنكون عند حسن ظن جماهيرنا".

وتقام المباراة في ملعب أحمد بن علي المونديالي الأربعاء المقبل في قطر.

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