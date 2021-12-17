توخيل: التعادل مع إيفرتون يصعب ابتلاعه.. ولن أتدخل في سياسات الرياضة

أبدى توماس توخيل مدرب تشيلسي إحباطه من تعادل فريقه مع إيفرتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحاته لقنوات "بي تي سبورت" عقب المباراة: "بالتأكيد كان من المحبط أن نفرط في تقدمنا مرة أخرى. إذا رأينا الجهد الذي بذلناه في مباراة كهذه والجهد الذي نحتاجه لتسجيل هدفا واحدا، والجهد الذي احتاجه الخصم لتسجيل التعادل، إنه أمر يصعب ابتلاعه".

وأضاف "أهدرنا العديد من الفرص الكبيرة للحصول على الفوز من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لم نجد إيقاعنا بشكل مستمر وحاولنا دفع بعض الطاقة من مقاعد البدلاء، ولكن كانت الأمور صعبة وكان التقدم لدينا قبل أن نفرط فيه بركلة حرة واحدة".

وأوضح "كرة القدم عادة لا تتعلق بسبب واحد لحدوث الأشياء بهذه الطريقة، ولكن السبب الكبير بالتأكيد هو الفرص التي أهدرناها اليوم، ولن نستخدم أي شيء كأعذار".

وفي تصريحات تالية عبر "بي بي سي" تابع توخيل "لم نملك أي أحد على مقاعد البدلاء، ولذلك وضعنا آخر من لدينا في المباراة. افتقدنا الجودة في هذا الإطار".

وعن المنافسة على لقب البريميرليج قال توخيل: "ليفربول هو ليفربول ومان سيتي هو مان سيتي. نحن نفعل ما نفعله، ولدينا 7 غيابات وأهدرنا الفرص في المباراة".

أخيرا عن رأيه في إيقاف الدوري بصورة مؤقتة اختتم "لن أتداخل مع سياسات الرياضة. كلنا نشعر بالقلق بشأن كوفيد فهو قريب للغاية، ولدينا 4 حالات إيجابية. بعض المباريات الأخرى ألغيت، ومباراتنا لم يتم إلغاؤها ولذلك سنبذل أفضل ما لدينا للفوز بها".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث بـ37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول الثاني و4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.