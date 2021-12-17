كلوب: هذا سبب تبديل صلاح.. ولم أعرف نصف تشكيل إيفرتون

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "اعتمدنا على بورنموث في تحضيراتنا أكثر من نيوكاسل من ناحية التحليل. فزنا 2-1 في آخر مرة بوجود إيدي هاو (مدرب نيوكاسل) مع بورنموث بعد أن سجلوا هدفا. توقعنا بعض الأشياء المشابهة".

وأضاف "جعلوا الحياة صعبة علينا، فالتأخر بهدف يغير الحالة المزاجية. كنا نتسرع في بعض اللحظات ولكن سجلنا بعض الأهداف الجيدة حقا. أنا سعيد باجتياز المباريات في هذه الفترة من العام. في مباريات كهذه المهم هو الحفاظ على الحالة الإيجابية والعقلية الهجومية".

وعن هدف ترينت ألكساندر أرنولد قال: "إنها أفضل كرة طويلة لعبها اليوم. كانت مذهلة للغاية ولا تصدق. قدرته على التسديد في مستوى مختلف".

أما عن تسجيل ليفربول لهدف التعادل أثناء سقوط إيزاك هايدن لاعب نيوكاسل بإصابة في رأسه أوضح "لم أرَ هذه اللقطة مرة أخرى ولكني سمعت عنها عدة مرات. إيدي هاو لم يكن سعيدا بشأنها. إنه أمر يحدث باستمرار، أن يسقط لاعبا حين يخسر التحاما. المساعد على جانبي قال إن كل شييء بخير".

وعن مشاركة محمد صلاح في أهداف الفريق للمباراة رقم 15 على التوالي في الدوري قال كلوب: "هذا مذهل. تمريراته الحاسمة مهمة بقدر أهمية أهدافه. اليوم كان قرارا صحيحا أن أسحبه مبكرا بعض الشيء، حيث سنلعب مرة أخرى بعد 3 أيام".

أما عن تعادل منافسه تشيلسي مع إيفرتون بهدف لمثله قال المدرب الألماني: "لم أتوقع أن يفقد تشيلسي النقاط. إنه أمر نادر خصوصا وأني لا أعرف 5 أو 6 لاعبين من تشكيل إيفرتون، ولذلك كان الخروج بنقطة أمرا رائعا".

وعن المباراة المقبلة ضد توتنام يوم الأحد، وما إذا كان يجب أن يتم إيقاف الموسم بالنظر لتأجيل عدة مباريات بسبب جائحة كورونا أوضح كلوب "إنه وضع معقد. لا أحد يعلم ماذا سيحدث غدا. سنذهب لمركز التدريبات حتى يخبروننا بالعكس. لم يسبق لي أن اضطررت لسحب 3 لاعبين من التشكيل في يوم المباراة دفعة واحدة".

وأضاف "إذا كان يجب أن نوقف الدوري، فليس لدي إجابة حقيقية بشأن ذلك. إذا كنا سنوقفه لمدة أسبوعين ثم نعود، لا أعرف حقا ما الذي يجب فعله. رأيت تشكيل إيفرتون اليوم ولم أعرف نصف اللاعبين".

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تعادل تشيلسي مع إيفرتون ليحتل المركز الثالث بـ37 نقطة.