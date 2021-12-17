أرنولد: مستوى صلاح جنوني.. إنه أفضل لاعب في العالم دون الحاجة لقولها

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح وترينت ألكساندر أرنولد

أبدى ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول سعادته بالهدف الذي سجله في فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرنولد لـ قنوات "بي تي سبورت" عقب المباراة: "نجحنا في تحجيم فرصهم وعلمنا أننا سنسيطر على الاستحواذ وأنهم سيصعبون الأمور علينا. إنها دائما مباراة صعبة وهدفهم المبكر جعلها أصعب. النقاط الثلاث في هذا التوقيت من الموسم أمر هام للغاية".

وعن الهدف الذي سجله أضاف "كنت أنتظره منذ 5 سنوات. كان لدي البعض من هذه النوعية على حدود المنطقة. أطلقت تسديدة جيدة وسكنت أعلى الزاوية، تسديدة كانت كافية لإنهاء المباراة".

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أما عن سقوط إيزاك هايدن لاعب نيوكاسل خلال هدف التعادل الذي سجله ديوجو جوتا أوضح "في مثل هذه اللحظات أنت لا تنظر من على الأرض ومن على قدميه، ولكن إذا كانت إصابة في الرأس يجب على الحكم إيقاف اللعب، وهو لم يفعل ذلك فلعبنا على الصافرة، لم نغش أو نتخذ أي سلوك غير رياضي".

وعن مستوى محمد صلاح الحالي قال أرنولد: "إنه جنوني. هو أفضل لاعب في العالم بدون أن تقال. إنه يفعل كل شيء ويريد تحطيم كل رقم في الكتاب. إنه يريد وضع اسمه في كتب التاريخ".

أما عن تعادل تشيلسي الذي أبعده خطوة في السباق تابع "لا تريد للفرق من حولك أن تؤدي بشكل جيد ولكن تركيزنا ينصب علينا فقط. يجب أن نتحلى بالاستمرارية وأن نفوز بكل مباراة يمكننا الفوز بها".

وأخيرا عن المباراة القادمة ضد توتنام والمهددة بالتأجيل اختتم أرنولد "حتى يخبرونا بالعكس سنواصل التحضيرات والتدريبات كل يوم لنتأكد من جاهزيتنا قبل مباراة كبيرة ضد توتنام يوم الأحد".

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تعادل تشيلسي مع إيفرتون ليحتل المركز الثالث بـ37 نقطة.

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