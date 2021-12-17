خامس أفضل لاعب.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل؟

شارك محمد صلاح في 74 دقيقة أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، سجل هدفا وعادل أرقاما قياسية.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني أمام في الدقيقة 25، مساهما في قلب تأخر فريقه إلى فوز بنتيجة 2-1.

صلاح هو ثاني أكثر لاعبي الريدز تسديدا برصيد 4 تسديدات إذ يسبقه ديوجو جوتا برصيد 7 تسديدات.

دقة تمريرات: 76% بواقع 28 تمريرة صحيحة من أصل 37 وأرسل تمريرة مفتاحية وحيدة.

وأكمل مراوغة ناجحة واحدة من أصل 2 في المباراة بنسبة 50% وحصل على خطأ وحيد لصالحه وارتكب خطأً وحيدا.

وتواجد صلاح في المركز الخامس بين لاعبي ليفربول الأعلى تقييما بـ 7.19 من 10 في تقييم موقع whoscored بعد كل من ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا وتياجو ألكانتارا وجويل ماتيب.

أرقام قياسية

صلاح منذ الجولة الثالثة وحتى السابعة عشر ساهم بتسجيل أو صناعة هدف على الأقل في الدوري الإنجليزي خلال 15 مباراة متتالية معادلا رقم فاردي في 2015-2016.

في الـ 15 جولة ساهم صلاح بتسجيل 14 هدفا وصناعة 7.

ويمتلك صلاح فرصة الانفراد بالرقم القياسي إذا سجل أو صنع في المباراة المقبلة والتي ستكون أمام توتنام.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في شباك نيوكاسل يونايتد.

ومنذ بداية الموسم ساهم صلاح في 24 هدفا (سجل 15 وصنع 9) ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف قبل فترة الأعياد بعد آلان شيرار موسم 1994-95 بتسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9).