خامس أفضل لاعب.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل؟

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

شارك محمد صلاح في 74 دقيقة أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، سجل هدفا وعادل أرقاما قياسية.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني أمام في الدقيقة 25، مساهما في قلب تأخر فريقه إلى فوز بنتيجة 2-1.

صلاح هو ثاني أكثر لاعبي الريدز تسديدا برصيد 4 تسديدات إذ يسبقه ديوجو جوتا برصيد 7 تسديدات.

أخبار متعلقة
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 إيفرتون يُعطل تشيلسي بالتعادل رغم الـ 23 تسديدة صلاح يعادل إنجاز فاردي وعلى بُعد هدف من رقم شيرار القياسي في ليلة صلاح.. ليفربول يُدمر نيوكاسل بثلاثية ويواصل مطاردة سيتي

دقة تمريرات: 76% بواقع 28 تمريرة صحيحة من أصل 37 وأرسل تمريرة مفتاحية وحيدة.

وأكمل مراوغة ناجحة واحدة من أصل 2 في المباراة بنسبة 50% وحصل على خطأ وحيد لصالحه وارتكب خطأً وحيدا.

وتواجد صلاح في المركز الخامس بين لاعبي ليفربول الأعلى تقييما بـ 7.19 من 10 في تقييم موقع whoscored بعد كل من ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا وتياجو ألكانتارا وجويل ماتيب.

أرقام قياسية

صلاح منذ الجولة الثالثة وحتى السابعة عشر ساهم بتسجيل أو صناعة هدف على الأقل في الدوري الإنجليزي خلال 15 مباراة متتالية معادلا رقم فاردي في 2015-2016.

في الـ 15 جولة ساهم صلاح بتسجيل 14 هدفا وصناعة 7.

ويمتلك صلاح فرصة الانفراد بالرقم القياسي إذا سجل أو صنع في المباراة المقبلة والتي ستكون أمام توتنام.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في شباك نيوكاسل يونايتد.

ومنذ بداية الموسم ساهم صلاح في 24 هدفا (سجل 15 وصنع 9) ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف قبل فترة الأعياد بعد آلان شيرار موسم 1994-95 بتسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9).

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل يونايتد ماذا قدم محمد صلاح
نرشح لكم
توخيل: التعادل مع إيفرتون يصعب ابتلاعه.. ولن أتدخل في سياسات الرياضة كلوب: هذا سبب تبديل صلاح.. ولم أعرف نصف تشكيل إيفرتون أرنولد: مستوى صلاح جنوني.. إنه أفضل لاعب في العالم دون الحاجة لقولها في ليلة صلاح.. ليفربول يُدمر نيوكاسل بثلاثية ويواصل مطاردة سيتي
أخر الأخبار
توخيل: التعادل مع إيفرتون يصعب ابتلاعه.. ولن أتدخل في سياسات الرياضة دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: هذا سبب تبديل صلاح.. ولم أعرف نصف تشكيل إيفرتون 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرنولد: مستوى صلاح جنوني.. إنه أفضل لاعب في العالم دون الحاجة لقولها 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس ملك إسبانيا - خيتافي يسقط بنتيجة تاريخية وغرناطة يودع.. وبيتيس وفالنسيا يتفادان المفاجآت 31 دقيقة | الدوري الإسباني
خامس أفضل لاعب.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل؟ 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – صلاح محسن يغيب عن رحلة الأهلي في السوبر الإفريقي ساعة | إفريقيا
في ليلة صلاح.. ليفربول يُدمر نيوكاسل بثلاثية ويواصل مطاردة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: كافاني يفسخ عقده مع يونايتد لأجل برشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة