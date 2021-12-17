خبر في الجول – صلاح محسن يغيب عن رحلة الأهلي في السوبر الإفريقي

يغيب صلاح محسن لاعب الأهلي عن السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى قطر استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن صلاح محسن يعاني من مزق في العضلة الخلفية وهو ما جعل الجهاز الفني للأهلي يقرر عدم اصطحابه في السفر.

وتسافر بعثة الأهلي إلى قطر اليوم الجمعة للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الرجاء في الـ22 من شهر ديسمبر الجاري.

وستقام المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي أحد الملاعب التي سوف تستضيف مباريات كأس العالم 2022.

ويسعى الأهلي للدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على نهضة بركان المغربي.

ولم يشارك صلاح محسن خلال الموسم الجاري في أي مباراة بسبب إصابته في مشط القدم.

وكانت آخر مباراة شارك فيها صلاح محسن ضد طلائع الجيش في السوبر المصري في شهر سبتمبر الماضي.