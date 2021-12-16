إيفرتون يُعطل تشيلسي بالتعادل رغم الـ 23 تسديدة

تعطل تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج بالتعادل مع إيفرتون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف تشيلسي: رييس جيمس فيما سجل جارد برانثوايت هدف إيفرتون.

تعادل جعل تشيلسي على بُعد 4 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر برصيد 37 نقطة في المركز الثالث.

بينما ظل إيفرتون في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

التشكيل

المباراة شهدت غياب رباعي البلوز روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون أودوي وبن تشيلويل بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ في هجوم بطل أوروبا، كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش وماسون ماونت.

فيما غاب لوكاس ديني وييري مينا وتشيموس كولمان وآلان وأندروس تاوسيند وديميري جاراي وريتشارلسون ودومينيك كالفيرت لوين عن فريق إيفرتون.

🔵 ثلاثي هجومي في تشكيل تشيلسي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/IT5g3Q72Nk — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2021

وصف المباراة

الشوط الأول انتهى سلبيا، لكنه شهد طوفانا من لاعبي البلوز بـ 13 تسديدة منها 6 بين القائمين والعارضة.

الاستحواذ وصل إلى 82% مقابل 18% للتوفيز، بينما وصلت تمريرات لاعبي تشيلسي إلى 420 مقابل 97 للاعبي إيفرتون.

🏟 استراحة ◾استحواذ لـ تشيلسي وصل لنسبة 82% ◾13 تسديدة لتشيلسي مقابل 2 لـ إيفرتون ◾ رغم ما سبق.. لا أهداف في الشوط الأول pic.twitter.com/TNobBZWxZJ — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2021

في الشوط الثاني ومن 4 تمريرات سريعة من منتصف ملعب البلوز، أرسل رييس جيمس إلى ماسون ماونت بينية الذي سدد كرة صاروخية في أعلى الزاوية اليمنى للحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 70.

وأصبح ماونت أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي بعمر 22 عاما و340 يوما يسجل في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي بعدما هز شباك واتفورد ووست هام وليدز يونايتد وإيفرتون.

وأصبح جيمس أكثر لاعب صناعة للأهداف الموسم الجاري بقميص تشيلسي برصيد 6 أهداف، كما أنه سجل 5 أهداف.

رد الضيوف جاء قويا بعرضية من أنتوني جوردان ارتقى لها برانثوايت وهز بها شباك إدوارد ميندي في بعد 4 دقائق من تقدم البلوز.

هدف هو الأول للاعب صاحب الـ 19 عاما في الدوري الإنجليزي، وهو المراهق الـ 19 الذي يسجل للتوفيز في الدوري الإنجليزي.

وكاد تياجو سيلفا برأسية قوية أن يهز شباك التوفيز لكن قفاز بيكفورد كان له بالمرصاد.

ورغم تسديدات تشيلسي الـ 23 على مرمى التوفيز إلا أن المباراة انتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.