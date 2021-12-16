إيفرتون يُعطل تشيلسي بالتعادل رغم الـ 23 تسديدة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

هدف إيفرتون في شباك تشيلسي

تعطل تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج بالتعادل مع إيفرتون في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف تشيلسي: رييس جيمس فيما سجل جارد برانثوايت هدف إيفرتون.

تعادل جعل تشيلسي على بُعد 4 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر برصيد 37 نقطة في المركز الثالث.

أخبار متعلقة
صلاح يعادل إنجاز فاردي وعلى بُعد هدف من رقم شيرار القياسي انتهى الدوري الإنجليزي – ليفربول (3) - (1) نيوكاسل.. تشيلسي (1) - (1) إيفرتون رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: الموسم مستمر.. وصحة الجميع على رأس أولوياتنا تأجيل 4 مباريات جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا

بينما ظل إيفرتون في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

التشكيل

المباراة شهدت غياب رباعي البلوز روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون أودوي وبن تشيلويل بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأ في هجوم بطل أوروبا، كريستيان بوليسيتش وحكيم زياش وماسون ماونت.

فيما غاب لوكاس ديني وييري مينا وتشيموس كولمان وآلان وأندروس تاوسيند وديميري جاراي وريتشارلسون ودومينيك كالفيرت لوين عن فريق إيفرتون.

وصف المباراة

الشوط الأول انتهى سلبيا، لكنه شهد طوفانا من لاعبي البلوز بـ 13 تسديدة منها 6 بين القائمين والعارضة.

الاستحواذ وصل إلى 82% مقابل 18% للتوفيز، بينما وصلت تمريرات لاعبي تشيلسي إلى 420 مقابل 97 للاعبي إيفرتون.

في الشوط الثاني ومن 4 تمريرات سريعة من منتصف ملعب البلوز، أرسل رييس جيمس إلى ماسون ماونت بينية الذي سدد كرة صاروخية في أعلى الزاوية اليمنى للحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 70.

وأصبح ماونت أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي بعمر 22 عاما و340 يوما يسجل في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي بعدما هز شباك واتفورد ووست هام وليدز يونايتد وإيفرتون.

وأصبح جيمس أكثر لاعب صناعة للأهداف الموسم الجاري بقميص تشيلسي برصيد 6 أهداف، كما أنه سجل 5 أهداف.

رد الضيوف جاء قويا بعرضية من أنتوني جوردان ارتقى لها برانثوايت وهز بها شباك إدوارد ميندي في بعد 4 دقائق من تقدم البلوز.

هدف هو الأول للاعب صاحب الـ 19 عاما في الدوري الإنجليزي، وهو المراهق الـ 19 الذي يسجل للتوفيز في الدوري الإنجليزي.

وكاد تياجو سيلفا برأسية قوية أن يهز شباك التوفيز لكن قفاز بيكفورد كان له بالمرصاد.

ورغم تسديدات تشيلسي الـ 23 على مرمى التوفيز إلا أن المباراة انتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

الدوري الإنجليزي في إنجلترا تشيلسي إيفرتون
نرشح لكم
توخيل: التعادل مع إيفرتون يصعب ابتلاعه.. ولن أتدخل في سياسات الرياضة كلوب: هذا سبب تبديل صلاح.. ولم أعرف نصف تشكيل إيفرتون أرنولد: مستوى صلاح جنوني.. إنه أفضل لاعب في العالم دون الحاجة لقولها خامس أفضل لاعب.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل؟
أخر الأخبار
توخيل: التعادل مع إيفرتون يصعب ابتلاعه.. ولن أتدخل في سياسات الرياضة دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: هذا سبب تبديل صلاح.. ولم أعرف نصف تشكيل إيفرتون 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرنولد: مستوى صلاح جنوني.. إنه أفضل لاعب في العالم دون الحاجة لقولها 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس ملك إسبانيا - خيتافي يسقط بنتيجة تاريخية وغرناطة يودع.. وبيتيس وفالنسيا يتفادان المفاجآت 31 دقيقة | الدوري الإسباني
خامس أفضل لاعب.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل؟ 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – صلاح محسن يغيب عن رحلة الأهلي في السوبر الإفريقي ساعة | إفريقيا
في ليلة صلاح.. ليفربول يُدمر نيوكاسل بثلاثية ويواصل مطاردة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: كافاني يفسخ عقده مع يونايتد لأجل برشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة