ماركا: تحية هالاند.. هل كانت لقطة الوداع لجماهير دورتموند؟

سجل إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند هدفين في شباك جروثر فيورث، ولكن حديث الصحف لم يكن عن الهدفين، بل عما فعله بعد المباراة.

وذهب هالاند إلى جماهير ملعب بوروسيا دورتموند "سيجنال إيدونا بارك" من أجل تحيتهم، حيث لوح للجماهير وأشار إلى قلبه، ذاهبا إلى الجوانب الأربعة للملعب.

صحيفة "ماركا" الإسبانية رصدت اللقطة من زاوية إمكانية رحيل النجم النرويجي في يناير، كونها مباراة عادية، وليست من نوع المباريات التي تشهد مثل هذه اللقطات.

وطرحت الصحيفة السؤال عن سبب هذه التحية، هل هي شكر للجماهير على دعمهم في عام 2021 باعتبارها آخر مباريات دورتموند هذا العام في سيجنال إيدونا بارك قبل عطلة الشتاء؟ أم أنها آخر مباراة للمهاجم على هذا الملعب".

تزداد هذه النيران بالزامن مع حديث وكيله مينو رايولا عن الوجهات المحتملة للنرويجي البالغ من العمر 21 عاما، ومقابلاته المتكررة مع رؤساء وممثلي الأندية.

يذكر أن بوروسيا دورتموند تراجع من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي، بينما يواصل مطاردة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني.