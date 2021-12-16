صلاح يعادل إنجاز فاردي وعلى بُعد هدف من رقم شيرار القياسي

عادل محمد صلاح نجم ليفربول رقم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي القياسي بالمساهمات في عدد متتالي من المباريات في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني أمام في الدقيقة 25 من الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل بالجولة 17.

صلاح منذ الجولة الثالثة وحتى السابعة عشر ساهم بتسجيل أو صناعة هدف على الأقل في الدوري الإنجليزي خلال 15 مباراة متتالية معادلا رقم فاردي في 2015-2016.

في الـ 15 جولة ساهم صلاح بتسجيل 14 هدفا وصناعة 7.

ويمتلك صلاح فرصة الانفراد بالرقم القياسي إذا سجل أو صنع في المباراة المقبلة والتي ستكون أمام توتنام.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في شباك نيوكاسل يونايتد.

ومنذ بداية الموسم ساهم صلاح في 24 هدفا (سجل 15 وصنع 9) ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف قبل فترة الأعياد بعد آلان شيرار موسم 1994-95 بتسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9).