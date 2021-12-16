انتهى الدوري الإنجليزي – ليفربول (3) - (1) نيوكاسل.. تشيلسي (1) - (1) إيفرتون

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ونيوكاسل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 17 من الدوري الإنجليزي التي تقام اليوم الخميس.

تشيلسي X إيفرتون

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق75: جوووووول التعادل لإيفرتون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق جاراد برانثوايت.

ق70: جوووووول ماسون ماونت يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق11: كعب رائع من ماونت ولكن بيكفورد تصدى له.

ق8: تسديدة زاحفة من ماسون ماونت مرت بجوار المرمى بقليل.

ق4: يا رباااه رييس جيمس يهدر انفرادا بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

انطلاق المباراة.

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

ليفربول X نيوكاسل

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نهاية المباراة بانتصار ليفبرول بثلاثة أهداف لهدف.

ق83: جووووووووووول ثااالث لليفربول عن طريق أرنولد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق74: تبديل لليفربول بخروج صلاح ومشاركة فيرمينو بدلا منه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.

ق25: جوووووووووووول صلاااااح يسجل الهدف الثاني لليفبرول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته تصدي حارس نيوكاسل لتسديدة ماني.

ق24: سانت ماكسيميان يهدر انفرادا وأليسون تصدى لتسديدته.

ق21: جووووووول التعادل للفربول عن طريق جوتا، بعدما حول عرضية برأسية تصدى لها حارس نيوكاسل ليتابع اللاعب البرتغالي الكرة مجددا بتسديدة في الشباك مدركا التعادل لفريقه.

ق19: تسديدة أخرى من جوتا ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق7: جوووووول مفاجئ لنيوكاسل عن طريق جونجو شيلفي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطئ من ألكانتارا لعرضية من الناحية اليسرى.

ق6: جوتا كاد يسجل هدفا من صناعة صلاح لكن تسديدة اللاعب البرتغالي تصدى لها حارس نيوكاسل وحولها لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء

تشيلسي ليفربول إيفرتون نيوكاسل
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