عضو الإسماعيلي لـ في الجول: 4 محترفين أجانب يدعمون الهجوم في يناير المقبل

أوضح خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي طبيعة الصفقات الشتوية التى يسعى النادى للتعاقد معها.

وقال الطيب لـ FilGoal.com: "حتى الآن سندعم الفريق بأربعة لاعبين أجانب جميعهم فى الجانب الهجومي ولاعب واحد ظهير أيسر".

وتابع "اللاعبون أفارقه بعضهم من الشمال الإفريقي".

وأضاف "الصفقات نعمل على الانتهاء منها فى الوقت الحالي حتى تكون مستعدة للدفع بها مع فترة الانتقالات الشتوية".

وشدد "هؤلاء اللاعبين حصلوا على موافقة المدير الفني واللجنة الفنية للنادي".

وأكمل "هناك احتمالية التفاوض مع لاعب أجنبى خامس في مركز قلب دفاع بعد أن يتم عرضه على المدير الفني".

وأشار "إدارة النادي سوف تجتمع مع المدير الفنى خوان براون خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التعرف على تقريره تجاه تقييم لاعبي الفريق".

وأردف "نسعى إلى تسويق من لن يحتاجه المدير الفنى ويتواجد بديل أفضل منه فى الفريق".

وواصل الطيب "توجد رؤيه تجاه الصفقات المحلية ولكن سيتم تحديدها عقب التعرف على تقرير المدير الفني وإن كان التركيز كما سبق وحددنا مجموعة اللاعبين الأجانب".

وأتم "نسابق الوقت من أجل تحديد صفوف الفريق سعيا لتغيير أداء الفريق وبالتالى نتائجه للابتعاد عن المناطق التى تناسب اسمه".

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده نقطتين بعد تعادلين و4 هزائم.