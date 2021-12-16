توخيل يعلن إصابة 4 لاعبين من تشيلسي بكورونا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي إصابة أربعة لاعبين من صفوف فريقه بفيروس كورونا.

وأوضح توخيل عبر موقع ناديه الرسمي أن الرباعي المصاب هو روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون أودوي وبن تشيلويل.

وعن كاي هافيرتز قال: "كاي يشعر أنه في حالة غير جيدة ومسحته ليست إيجابية حتى الآن ونحن ننتظر نتيجتها لذا قررنا عدم ضمه للتشكيل".

ويستضيف تشيلسي منافسه إيفرتون اليوم في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: أنطونيو روديجير- تياجو سيلفا- سيزار أزبليكويتا

في الوسط الدفاعي: ماركوس ألونسو- جورجينيو- روبن لوفتس شيك- رييس جيمس

في الوسط الهجومي: ماسون ماونت- حكيم زياش

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش