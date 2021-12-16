تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نيوكاسل.. وإصابة ثلاثي بفيروس كورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب فيرجيل فان دايك عن صفوف الريدز بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي:

أخبار متعلقة
كلوب: هكذا سنتعامل مع غياب صلاح وماني المؤثر أثناء أمم إفريقيا رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام نيوكاسل مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل أحمد حمدي: توقيت خروجي من الجونة كان صائبا.. يسألونني في كندا عن محمد صلاح

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتيه – أندرو روبرتسون

الوسط: أوكسلايد تشامبرلين – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

وأعلن النادي قبل دقائق غياب الثلاثي، فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

فيما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي نيوكاسل تشكيل ليفربول
نرشح لكم
صلاح يعادل إنجاز فاردي وعلى بُعد هدف من رقم شيرار القياسي مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (2) - (1) نيوكاسل.. تشيلسي ضد إيفرتون توخيل يعلن إصابة 4 لاعبين من تشيلسي بكورونا تأجيل 4 مباريات جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا
أخر الأخبار
صلاح يعادل إنجاز فاردي وعلى بُعد هدف من رقم شيرار القياسي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماركا: مبابي ليس الوحيد.. صراع آخر لـ ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان 22 دقيقة | ميركاتو
أمير مرتضى يتفق على البنود الجديدة لمشاركة الزمالك في دورة الإمارات الودية 27 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بلاك بول للمرة الثانية 56 دقيقة | رياضات أخرى
الأهلي يفسخ تعاقد جونيور أجايي بالتراضي ساعة | الدوري المصري
من العالمي إلى النمور.. اتحاد جدة يضم عبد الرزاق حمد الله ساعة | السعودية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (2) - (1) نيوكاسل.. تشيلسي ضد إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
عضو الإسماعيلي لـ في الجول: 4 محترفين أجانب يدعمون الهجوم في يناير المقبل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة