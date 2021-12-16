تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نيوكاسل.. وإصابة ثلاثي بفيروس كورونا

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب فيرجيل فان دايك عن صفوف الريدز بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتيه – أندرو روبرتسون

الوسط: أوكسلايد تشامبرلين – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴 How we line up for tonight’s meeting with @NUFC in the @PremierLeague: — Liverpool FC (@LFC) December 16, 2021

وأعلن النادي قبل دقائق غياب الثلاثي، فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

Fabinho, Curtis Jones and Virgil van Dijk will miss tonight’s Premier League fixture against Newcastle United after registering suspected positive tests for COVID-19. — Liverpool FC (@LFC) December 16, 2021

ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

فيما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.