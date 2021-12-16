منتخب تونس لـ في الجول: حنبعل لم يقلل من مصر.. تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 20:33

كتب : محمد الجزار

حنبعل مجبري مع تونس أمام عمان

كشف قيس رقاز المنسق الإعلامي لـ منتخب تونس حقيقة تصريحات حنبعل المجبري عن تمني مواجهة مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

وحصل صاحب القميص رقم 10 على جائزة رجل مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021.

وقال حنبعل لقناة "بي إن سبورتس" عقب الفوز على مصر في نصف نهائي كأس العرب: "أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم". (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
كأس العرب - مجبري: منتخب مصر الأقرب لمواجهة تونس ولكن المفاجآت واردة كأس العرب - مدافع تونس: الحظ وقف بجانبنا أمام مصر مؤتمر منذر الكبير: دخول السليتي صنع الفارق.. وأعتقد بأن تونس على الطريق الصحيح كأس العرب - إصابة مدافع تونس بقطع في الرباط الصليبي

وقال قيس رقاز المنسق الإعلامي لـ منتخب تونس لـ FilGoal.com: "حنبعل لم يقلل من منتخب مصر".

وأضاف "تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، هو يتحدث الفرنسية ولغته الثانية الإنجليزية".

وأتم "ورد بأنه يحترم المنتخب المصري".

وكان منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قد صرّح أمس عبر أون تايم سبورتس قائلا: "حنبعل قال سنكون جاهزين لأي منافس في المرحلة المقبلة، وحتى لو واجهنا مصر فأهلا بهم".

ويستعد منتخب تونس لمواجهة الجزائر في نهائي كأس العرب 2021، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره القطري في مباراة المركز الثالث والرابع.

وفاز منتخب تونس على مصر بهدف دون رد سجله عمرو السولية قائد الفراعنة بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويقع منتخب تونس في التصنيف الأول في ملحق تصفيات كأس العالم فيما يتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني.

وتقام مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل.

منتخب تونس مصر حبنعل مجبري
نرشح لكم
محلل أداء الجزائر لـ في الجول: هذه نقطة قوة مصر وأخطر لاعبيهم.. وغياب أفشة أثر أمامنا أثر عليهم كأس العرب - بغداد بونجاح جاهز للنهائي كأس العرب - منتخب مصر يؤدي مرانه استعدادا لمواجهة قطر.. وأيمن أشرف يستكمل التأهيل كأس العرب - مدافع تونس: الحظ وقف بجانبنا أمام مصر
أخر الأخبار
محلل أداء الجزائر لـ في الجول: هذه نقطة قوة مصر وأخطر لاعبيهم.. وغياب أفشة أثر أمامنا أثر عليهم دقيقة | كأس العرب 2021
منتخب تونس لـ في الجول: حنبعل لم يقلل من مصر.. تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ 17 دقيقة | كأس العرب 2021
قرعة دوري الأمم الأوروبية 2022-23 – إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في مجموعة الموت ساعة | أوروبا
تقرير إسباني يكشف سبب عدم إمكانية تأجيل مباراة ريال مدريد وقادش رغم تفشي كورونا ساعة | الدوري الإسباني
دربي الرياض نصراوي.. أبو بكر وتاليسكا يقودان النصر للفوز على الهلال ساعة | السعودية
العثور على جثة في رحلة البحث عن الوكيل المفقود ساعة | الدوري الإنجليزي
آس: برشلونة يحدد سعر التخلي عن دي يونج ساعة | الدوري الإسباني
خليلوزيتش: اللاعب الذي لن يحضر لأمم إفريقيا بسبب ضغط ناديه بإمكانه أن يقول للمنتخب "باي باي" ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة