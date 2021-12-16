منتخب تونس لـ في الجول: حنبعل لم يقلل من مصر.. تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ

كشف قيس رقاز المنسق الإعلامي لـ منتخب تونس حقيقة تصريحات حنبعل المجبري عن تمني مواجهة مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

وحصل صاحب القميص رقم 10 على جائزة رجل مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021.

وقال حنبعل لقناة "بي إن سبورتس" عقب الفوز على مصر في نصف نهائي كأس العرب: "أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم". (طالع التفاصيل)

وقال قيس رقاز المنسق الإعلامي لـ منتخب تونس لـ FilGoal.com: "حنبعل لم يقلل من منتخب مصر".

وأضاف "تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، هو يتحدث الفرنسية ولغته الثانية الإنجليزية".

وأتم "ورد بأنه يحترم المنتخب المصري".

وكان منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قد صرّح أمس عبر أون تايم سبورتس قائلا: "حنبعل قال سنكون جاهزين لأي منافس في المرحلة المقبلة، وحتى لو واجهنا مصر فأهلا بهم".

ويستعد منتخب تونس لمواجهة الجزائر في نهائي كأس العرب 2021، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره القطري في مباراة المركز الثالث والرابع.

وفاز منتخب تونس على مصر بهدف دون رد سجله عمرو السولية قائد الفراعنة بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويقع منتخب تونس في التصنيف الأول في ملحق تصفيات كأس العالم فيما يتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني.

وتقام مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في شهر مارس المقبل.