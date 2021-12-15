كأس العرب - حنبعل المجبري: أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 19:26 كتب : FilGoal حنعبل المجبري - تونس - أحمد فتوح - مصر حنبعل المجبري تونس مصر منتخب مصر كأس العرب نرشح لكم مباشر كأس العرب - الجزائر تواجه قطر في نصف النهائي كأس العرب - موعد مباراة مصر لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة تشكيل كأس العرب - عفيف والمعز في هجوم قطر.. وبونجاح يعود لقيادة الجزائر رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس أخر الأخبار مباشر كأس العرب - الجزائر تواجه قطر في نصف النهائي 4 دقيقة | كأس العرب 2021 تليجراف: 19 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل مانشستر يونايتد 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي فينجر ينفي اهتمامه بمنصب المدير الرياضي لـ سان جيرمان 28 دقيقة | الدوري الفرنسي كأس العرب - موعد مباراة مصر لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة 35 دقيقة | منتخب مصر تشكيل كأس العرب - عفيف والمعز في هجوم قطر.. وبونجاح يعود لقيادة الجزائر 43 دقيقة | كأس العرب 2021 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 44 دقيقة | كأس العرب 2021 كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود 58 دقيقة | منتخب مصر كأس العرب - أيمن أشرف: هذا ما قاله كيروش لنا بعد الهزيمة ضد تونس.. الحكم أثر على اللقاء ولكن ساعة | كأس العرب 2021 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر كأس العرب - الجزائر تواجه قطر في نصف النهائي كأس العرب – السولية يسجل بالخطأ ويهدي تونس انتصارا قاتلا على مصر كأس العرب - مؤتمر كيروش: الحكم أثر على نفسية الفريق.. ومنتخب تونس استحق الصعود كأس العرب - حنبعل المجبري: أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس الأكثر مشاهدة 1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 7 مانشستر سيتي 0 ليدز يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 نورويتش سيتي 2 أستون فيلا انتهت الدوري الألماني 0 شتوتجارت 5 بايرن ميونيخ انتهت الدوري الألماني 2 فولفسبورج 3 كولن انتهت الدوري البلجيكي 2 سيركل بروج 0 سيراينج انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال - وست هام يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - برايتون - ولفرهامبتون بعد قليل 21:30 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس - ساوثامبتون بعد قليل 21:30 كأس العرب 2021 1 تونس 0 مصر انتهت كأس العرب 2021 - قطر - الجزائر بعد قليل 21:00 الدوري الإنجليزي - ليفربول - نيوكاسل يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - إيفرتون لم تبدأ 21:45 الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي - توتنام هوتسبر لم تبدأ 21:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الهلال - النصر لم تبدأ 19:00 كأس إيطاليا - سبيزيا كالتشيو - ليتشي لم تبدأ 19:00