العثور على جثة في رحلة البحث عن الوكيل المفقود

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 19:23

كتب : FilGoal

دوم ياروود

عثرت الشرطة الإنجليزية على جثة خلال بحثها عن وكيل اللاعبين المفقود دومينيك ياروود، والذي شوهد لآخر مرة مساء الأربعاء قرابة السابعة والربع بالتوقيت المحلي.

وتواجد ياروود -32 عاما- في وولدلاند جرانج في وورسلي، ومنذ ذلك الوقت لم يرَه أحد، حتى عثرت الشرطة على الجثة التي لم يتم تأكيد هويتها بعد.

وتم إبلاغ عائلة وكيل اللاعبين الإنجليزي بهذا الأمر لإجراء التعرف الرسمي على هوية الجثمان الذي تم العثور عليه.

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وأعلنت شرطة سالفورد المحلية في بيان مقتضب عبر تويتر: "للأسف تم العثور على جثة في وورسلي خلال البحث عن دومينيك ياروود. التعرف الرسمي لم يحدث بعد ولكننا أبلغنا عائلة دومينيك كوننا نعتقد أنه هو".

واختتم "لا توجد ظروف مثيرة للريبة، ونحن ندعم عائلته في هذا الوقت العصيب".

وكان العديد من اللاعبين الإنجليزيين، سواء على علاقة عمل مباشرة معه مثل لاعبي فريق بلاكبول، أو كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، قد نشروا صور الوكيل المفقود الذي تعتقد الشرطة بوفاته حاليا بالنظر لما توصلت إليه، مطالبين من يجده أو يعرف شيئا عنه بسرعة الإبلاغ.

ياروود وكيل اللاعبين ووكر الدوري الإنجليزي
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