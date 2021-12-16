خليلوزيتش: اللاعب الذي لن يحضر لأمم إفريقيا بسبب ضغط ناديه بإمكانه أن يقول للمنتخب "باي باي"

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 18:58

كتب : محمد عبد العظيم

وحيد خليلوزيتش

توعد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب أي لاعب لن يحضر للاستدعاء لكأس أمم إفريقيا 2021 حال خضوعه لتهديدات ناديه بعد الانضمام بعدم جلبه مجددا لصفوف الفريق.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "هناك سؤال كبير يدور حاليا، هل ستقام أمم إفريقيا أم لا؟ الآن إنها معركة كبرى بين مختلف الجماعات".

وواصل "اللاعبون مجبرون على القدم للمنتخب لكن كل الأندية تفعل كل ما لديها لمنع حدوث ذلك، هناك بعض الأندية هددت اللاعبين بفقدان أماكنهم أو حتى بيعهم".

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وواصل المدرب البوسني حديثه "ستكون مشكلة كبرى لكل اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا".

وشدد خليلوزيتش "بالنسبة لي إن لم يحضر أي لاعب فهذا يعني عدم التزامه تجاه المنتخب وأنا أرفض ضم أي لاعب للمنتخب لا يوافق على القدوم إلينا".

وأتم "حتى حال تعرض اللاعب لتهديدات من ناديه، فبإمكانه حينها أن يقول وداعا للمنتخب".

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا مع غانا والجابون وجزر القُمر.

المغرب خليلوزيتش
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