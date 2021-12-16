الزمالك يكشف موعد عودة وانتظام بنشرقي وأوناجم في التدريبات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 18:04

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - محمد أوناجم يحتفلان بفوز الزمالك على الترجي

كشف نادي الزمالك موعد وصول الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة.

وسيصل المغربيان إلى القاهرة مساء اليوم، وذلك عقب انتهاء الإجازة التي حصلا عليها على هامش فترة التوقف الحالية للدوري.

ومن المقرر أن ينتظم بنشرقي وأوناجم في التدريبات الجماعية للفريق غدا الجمعة وذلك استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

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ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقررة إقامتها يوم 21 ديسمبر الجاري على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

وشارك بنشرقي في 6 مباريات الموسم الجاري بقميص الأبيض سجل 3 وصنع 1.

فيما شارك أوناجم في 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع في الدوري الموسم الجاري.

الزمالك أشرف بنشرقي محمد أوناجم
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