بيان مشترك من كاف والحكومة الكاميرونية: أمم إفريقيا في موعدها.. و3 إجراءات استعدادا للبطولة

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والحكومة الكاميرونية بيانا مشتركا اليوم الخميس أكدا من خلاله على بدء كأس أمم إفريقيا 2021 في موعدها المحدد سلفا التاسع من شهر يناير المقبل.

وأوضح البيان أن هناك 3 إجراءات ستحدث قبل انطلاق البطولة وخلالها للحفاظ على صحة الجميع من فيروس كورونا والتي جاءت كالتالي:

** لن يدخل المشجعون المباريات دون الحصول على لقاح كورونا وإجراء فحص PCR قبل المباراة بـ3 أيام أو فحص الأجسام المضادة قبل المباراة ب 24 ساعة.

** ستقوم الجهات الصحية بتسهيل عمليات التطعيم وفحص كورونا في أماكن المباريات.

** التزاما بالحياد والموضوعية سيقوم كاف بالإشراف على تحاليل وفحوصات كورونا للاعبي المنتخبات الوطنية في معامل مستقله معترف بها دوليا.

وكان مصدر من كاف كشف في وقت سابق لـFilGoal.com إن هناك اجتماع سُيعقد على هامش نهائي كأس العرب ومن بين السيناريوهات المتوقعة على تأجيل البطولة للصيف بشرط موافقة الكاميرون لأن ذلك هو موسم هطول الأمطار هناك. (طالع التفاصيل)

وعن بيان رابطة الأندية الأوروبية بشان رغبتهم في عدم إقامة البطولة في موعدها بسبب تفشي فيروس كورونا قال بوثي مينسيب المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية لـFilGoal.com: "ما يحدث هو مخطط ضدنا وبيان رابطة الأندية الأوروبية خرج على معلومات ليس لها أساس من الصحة".

وأكمل "يقولون إن في الكاميرون فيروس كورونا منتشرا؟ بالمقارنة مع إنجلترا نجد أنها تسجل حتى الان أكثر من 10 مليون مصابا ولديها 147 ألفا وفيات بينما نحن لم نكمل 110 ألف مصاب وحتى الوفيات لم تصل لـ1500 بعد".

وأضاف "نحن نلعب الدوري المحلي بشكل مستمر دون مشاكل".

وأتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الكاميرون حديثه مشددا مرة أخرى "نحن جاهزون لبدء البطولة في موعدها وهي في موعدها ولدينا ثقة في ذلك، لجنة تفتيش كاف منبهرة من الأعمال التي تمت وأقروا بذلك". (طالع المزيد من التفاصيل)