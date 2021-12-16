كاف: لا خطط لدينا لتأجيل أمم إفريقيا.. وموقف الحضور الجماهيري

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

فيرون أومبا - السكرتير العام لـ كاف

أعرب فيرون أومبا السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن سعادته بمجهود الحكومة الكاميرونية استعدادا لأمم إفريقيا.

وشدد فيرون على قدومه إلى الكاميرون من أجل البطولة وليس تأجيلها لأن التأجيل ليس في خطط كاف.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير.

أخبار متعلقة
الكاميرون لـ في الجول: مؤتمر صحفي للرد على مزاعم عدم الجاهزية لتنظيم أمم إفريقيا كلوب: هكذا سنتعامل مع غياب صلاح وماني المؤثر أثناء أمم إفريقيا وزارة الرياضة الكاميرونية لـ في الجول: نرفض تأجيل أمم إفريقيا.. ما يحدث ضدنا مخطط صامويل إيتو يغرد حول استضافة الكاميرون لـ أمم إفريقيا

وقال فيرون أومبا خلال مؤتمر صحفي: "أرسلني رئيس كاف إلى هنا ليس لتأجيل بطولة أمم إفريقيا وليست لدينا خطط لتأجيلها".

وأضاف "أنا هنا لمواصلة المناقشات مع حكومة الكاميرون للوقوف على مدى جاهزيتها، وأريد أن أشكرهم على مجهوداتهم عندما أراهم أشهر بحر كبير تجاه الأعمال الكبيرة التي يقومون بها".

وتابع السكرتير العام لـ كاف "تم اعتماد البروتوكول الطبي الذي قمنا بإعداده من قبل، كاف سيقوم بالإشراف على معامل مستقلة للفحص على فيروس كورونا وسنوفر طائرة طبية لرعاية اللاعبين في الحالات الحرجة".

البروتوكول الطبي الذي تم إعداده من قبل

وبالحديث عن موقف الجماهير كشف فيرون "الحضور سيكون متاحا للجميع ولكن بشرط الحصول على اللقاح، إذا لم تحصل عليه فمشاهدة المباريات ستكون من أمام التلفاز، احضر إلى الملعب وأنت حاصل على اللقاح".

ومن جانبه قال مانوده ملاتشي وزير الصحة الكاميروني "بطولة أمم إفريقيا في موعدها وجاهزون لذلك وكاف أقر بجاهزيتنا".

واختتم وزير صحة الكاميرون تصريحاته في المؤتمر الصحفي "نستعد لبدء أمم إفريقيا خالية من فيروس كورونا، نعرف كافة الإجراءات ولدينا كميات فائضة من المعدات الصحية لمواجهة الفيروس".

أمم إفريقيا الكاميرون
نرشح لكم
الكاميرون لـ في الجول: مؤتمر صحفي للرد على مزاعم عدم الجاهزية لتنظيم أمم إفريقيا وزارة الرياضة الكاميرونية لـ في الجول: نرفض تأجيل أمم إفريقيا.. ما يحدث ضدنا مخطط سيناريو لن تشاهد مثله.. الجزائر تصعق قطر في +106 وتتأهل لـ نهائي كأس العرب انتهت كأس العرب - قطر (1) (2) الجزائر.. تأهل لن تشاهد مثله
أخر الأخبار
تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد ضد براتيون 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - بغداد بونجاح جاهز للنهائي 33 دقيقة | كأس العرب 2021
كاف: لا خطط لدينا لتأجيل أمم إفريقيا.. وموقف الحضور الجماهيري ساعة | إفريقيا
مدرب برايتون: رابطة الدوري الإنجليزي رفضت تأجيل مباراتنا أمام ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إيجابية مسحة 4 لاعبين من تشيلسي بفيروس كورونا قبل مواجهة إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - منتخب مصر يؤدي مرانه استعدادا لمواجهة قطر.. وأيمن أشرف يستكمل التأهيل 2 ساعة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مدافع تونس: الحظ وقف بجانبنا أمام مصر 2 ساعة | كأس العرب 2021
ليستر يعلن تأجيل مواجهته أمام توتنام في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع تونس والقنوات الناقلة