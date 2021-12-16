كاف: لا خطط لدينا لتأجيل أمم إفريقيا.. وموقف الحضور الجماهيري

أعرب فيرون أومبا السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن سعادته بمجهود الحكومة الكاميرونية استعدادا لأمم إفريقيا.

وشدد فيرون على قدومه إلى الكاميرون من أجل البطولة وليس تأجيلها لأن التأجيل ليس في خطط كاف.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير.

وقال فيرون أومبا خلال مؤتمر صحفي: "أرسلني رئيس كاف إلى هنا ليس لتأجيل بطولة أمم إفريقيا وليست لدينا خطط لتأجيلها".

وأضاف "أنا هنا لمواصلة المناقشات مع حكومة الكاميرون للوقوف على مدى جاهزيتها، وأريد أن أشكرهم على مجهوداتهم عندما أراهم أشهر بحر كبير تجاه الأعمال الكبيرة التي يقومون بها".

وتابع السكرتير العام لـ كاف "تم اعتماد البروتوكول الطبي الذي قمنا بإعداده من قبل، كاف سيقوم بالإشراف على معامل مستقلة للفحص على فيروس كورونا وسنوفر طائرة طبية لرعاية اللاعبين في الحالات الحرجة".

البروتوكول الطبي الذي تم إعداده من قبل

وبالحديث عن موقف الجماهير كشف فيرون "الحضور سيكون متاحا للجميع ولكن بشرط الحصول على اللقاح، إذا لم تحصل عليه فمشاهدة المباريات ستكون من أمام التلفاز، احضر إلى الملعب وأنت حاصل على اللقاح".

ومن جانبه قال مانوده ملاتشي وزير الصحة الكاميروني "بطولة أمم إفريقيا في موعدها وجاهزون لذلك وكاف أقر بجاهزيتنا".

واختتم وزير صحة الكاميرون تصريحاته في المؤتمر الصحفي "نستعد لبدء أمم إفريقيا خالية من فيروس كورونا، نعرف كافة الإجراءات ولدينا كميات فائضة من المعدات الصحية لمواجهة الفيروس".