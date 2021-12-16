مدرب برايتون: رابطة الدوري الإنجليزي رفضت تأجيل مباراتنا أمام ولفرهامبتون

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب برايتون

كشف جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون رفض رابطة الدوري الإنجليزي لطلب فريقه بتأجيل مباراته ضد ولفرهامبتون، بسبب إصابات بفيروس كورونا.

وسجل رومان سايس هدف فوز ولفرهامبتون، ليبقي برايتون بلا أي فوز في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي.

قال جراهام بوتر في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس إن برايتون طلب من رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراتهم ضد ولفرهامبتون بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي.

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لعب برايتون أمام ولفرهامبتون بدون مجموعة من اللاعبين المؤثرين مثل نيل موباي وباسكال جروس آخر من انضم إلى قائمة الغائبين.

يعتقد بوتر أنه سيكون من الصعب على الدوري الإنجليزي الاستمرار في ظل الاتجاه الحالي المتمثل في اعتبار بعض المباريات فقط جديرة بالتأجيل بسبب الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين.

يذكر أن لقاء برايتون مع توتنام يوم الأحد تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي اللندني.

كما تم تأجيل مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد ولقاء واتفورد مع بيرنلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأجلت أيضا مواجهة ليستر سيتي وتوتنام يوم الخميس بسبب تفشى الفيروس في صفوف ليستر.

الدوري الإنجليزي برايتون ولفرهامبتون
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