تقرير: إيجابية مسحة 4 لاعبين من تشيلسي بفيروس كورونا قبل مواجهة إيفرتون

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

تشيلسي - مالمو

تأكد تشيلسي من إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف تشيلسي فريق إيفرتون في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة فوتبول لندن عن التأكد من إيجابية اختبار أربعة لاعبين من تشيلسي بفيروس كورونا.

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وأشار التقرير إلى خضوع باقي لاعبي الفريق الأول لمزيد من الاختبارات قبل مباراة اليوم.

وأوضح التقرير أن جميع الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا كانت خلال الـ 24 ساعة الماضية وأعاقت استعدادات توماس توخيل لمباراة الليلة.

وكان قد تم تأجيل رسميا مواجهة توتنام ضد ليستر سيتي والمقرر لها اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريقين.

كما تم تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بالجولة الحالية بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في الناديين.

بينما أمس الأربعاء تم تأجيل مواجهة بيرنلي أمام واتفورد أمس الأربعاء قبل ساعتين ونصف من انطلاقها بسبب حالات كورونا في صفوف واتفورد.

الدوري الإنجليزي تشيلسي فيروس كورونا
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